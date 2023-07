Elodie al Circo Massimo con Mengoni lancia la moda dell’estate 2023: ora il costume si indossa anche di sera Elodie si è esibita al fianco di Marco Mengoni al Circo Massimo di Roma, per l’occasione ha sfoggiato un trikini bianco lanciando la moda dell’estate 2023.

Elodie con Marco Mengoni al Circo Massimo

Senza dubbio è lei, ancora una volta, la regina dell'estate: Elodie conquista tutti con il suo stile impeccabile e con le sue hits estive. La cantante sta spopolando con il singolo realizzato con Marco Mengoni "Pazza Musica" e non c'è palco estivo su cui non appaia per intonare la sua ultima hits.

L'abbiamo vista a Battiti Live, con indosso una camicia a stampa, in coordinato con quella di Mengoni, firmata Jaquemus, mentre ai Tim Music Awards, aveva indossato un body cut out e pantaloni in pelle firmati The Attico.

Elodie al Circo Massimo

Recentemente Elodie ha sorpreso i fan facendo un'apparizione al concerto di Marco Mengoni a Milano, apparizione in cui ha sfoggiato un total look bianco con maxi stivali di Valentino Garavani. Ora torna sul palco con Mengoni per la tappa finale del tour del cantante al Circo Massimo e lo fa indossando ancora un outfit total white con shorts stivaloni.

Elodie con Marco Mengoni al Circo Massimo

Durante le prove del concerto e il soundcheck Elodie è apparsa sul palco con un completo fantasia in fucsia della collezione Urban Riviera di Valentino, con camicia bowling, shorts e décolleté in coordinato. Per la serata, invece, torna al bianco indossando un body molto simile a un costume trikini bianco, con coppe a triangolo, spalline sottili e logo metallico di Valentino.

Elodie in Valentino

Al trikini abbina un paio di shorts a culotte ancora bianchi e maxi cuissardes dal tacco alto. I capelli sono lisci e sciolti sulle spalle, mentre al collo o ai polsi non indossa gioielli. Con il suo nuovo outfit Elodie lancia la moda dell'estate, ovvero quella di utilizzare trikini o body che sembrano costumi da mare anche di sera, abbinati a gonne preziose, shorts e pantaloni. Già durante un evento estivo, la cantante aveva indossato un costume bianco con gonna di paillettes, tutto firmato Michael Kors Collection, lanciando il trend più cool dell'estate 2023.