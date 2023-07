Elodie e Marco Mengoni a Battiti Live: nella seconda puntata vestono coordinati con le camicie colorate Ieri sera, in occasione della seconda puntata di Battiti Live, Elodie e Marco Mengoni si sono esibiti in collegamento da Giovinazzo. In quanti hanno notato il dettaglio coordinato nascosto nel loro look?

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda su Italia 1 la seconda puntata di Battiti Live (registrata qualche settimana fa a Bari) ed è stata un successone. Al di là della "padrona di casa" Elisabetta Gregoraci, apparsa meravigliosa in un completo fasciante grigio perla, i veri protagonisti della serata sono stati gli artisti che si sono esibiti sul palco, da Annalisa in total black a Elettra Lamborghini coperta di cristalli. Tra gli ospiti c'erano anche Elodie e Marco Mengoni: in collegamento da Giovinazzo si sono esibiti sulle note di Pazza Musica, approfittandone per dare il meglio di loro in fatto di stile. In quanti hanno notato il dettaglio coordinato nascosto nei loro look?

Elodie con i pantaloni a vita altissima a Battiti Live

L'avevamo lasciata con il lungo abito scintillante e trasparente scelto per il party in barca a Capri, oggi ritroviamo Elodie a Battiti Live in una nuova versione super glamour. Per la prima esibizione al festival dell'estate ha puntato tutto sulle griffe, apparendo colorata e trendy con un completo firmato Jacquemus. Ha lasciato le gambe nude con dei pantaloncini gialli a vita altissima della collezione Le Raphia, li ha abbinati una camicia in popeline, per la precisione La Chemise Amaro di Jacquemus declinata in rosa e oro. Si tratta di un modello oversize con le maniche a sbuffo e dal taglio irregolare: sul davanti è crop e ha rivelato il reggiseno bianco portato a vista. Per completare il tutto la cantante ha scelto delle slingback di Amina Muaddi, le Holli Glass Pumps 105 in beige.

Elodie in Jacquemus

Il look bandana di Marco Mengoni

Marco Mengoni non si è esibito solo sulle note di Pazza Musica in coppia con Elodie, è tornato sul palco di Giovinazzo anche "in solitaria" per cantare il brano che ha trionfato a Sanremo, Due Vite. Il cantante ha pensato bene di vestirsi in coordinato con la sua amica e collega e per il primo live a Battiti Live anche lui ha infatti puntato tutto sull'originalità di Jacquemus.

Marco Mengoni in Jacquemus

Così come Elodie, ha indossato una camicia colorata ma a fondo verde e decorata all-over con l'iconica stampa Paisley, mentre per quanto riguarda i pantaloni ha scelto un modello cargo in beige sempre della collezione Le Raphia. Stivaletti di pelle Dsquared2, collane Mateo e capelli spettinati: Marco Mengoni è una delle icone fashion dell'estate 2023.