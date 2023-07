Elettra Lamborghini brilla a Battiti Live con la tutina trasparente ricoperta di cristalli Elettra Lamborghini è tra gli ospiti della seconda puntata di Battiti Live. Per l’esibizione ha scelto un’audace tutina cut-out.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini in Sharay

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Battiti Live 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera va in onda su Italia Uno la seconda puntata di Battiti Live. Il concerto si è svolto a Bari diversi giorni fa e sono saliti sul palco i protagonisti della scena musicale estiva, che hanno regalato al pubblico i loro successi e i loro tormentoni del momento. Tra gli ospiti anche Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini a Battiti Live

Elettra Lamborghini in concerto

Che estate movimentata, per Elettra Lamborghini! La cantante è protagonista dell'estate con la sua musica ed è impegnatissima con una serie di concerti da nord a sud del Paese. La Twerking Queen, infatti, ha da poco rilasciato il suo nuovo album, dunque è alle prese con il relativo tour, che la porterà in giro fino a settembre.

Elettra Lamborghini in Sharay

È un progetto per cui la cantante si è molto impegnata, per regalare uno show completo e pieno di energia: ha curato la parte coreografica allenandosi costantemente e c'è stato anche un grande lavoro per l'aspetto dei costumi, curati dallo stylist Nicolò Grossi e realizzati dal fashion designer Cristoforo Vizzini.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci chiude Battiti Live con l'abito scintillante che lascia la schiena nuda

in foto: tuta Sharay

Ma non è tutto. Oltre alle date del Elettraton Tour 2023, la cantante si è anche dedicata a Batitti Live, lo show che ogni estate porta nelle piazze pugliesi e poi in prima serata su Italia 1 la musica del momento. Lei nella seconda serata (in onda martedì 11 luglio, ma registrata a Bari il 24 giugno) si è esibita sulle note dei suoi successi, facendo ballare tutti i presenti. Per l'occasione ha scelto uno dei suoi look più audaci.

Elettra Lamborghini in Sharay

Il look di Elettra Lamborghini

Quando è sul palco, Elettra Lamborghini ama esagerare e stupire. I capi must dei suoi concerti sono i body e le catsuit: ama le trasparenze, i cristalli, le maxi scollature, i capi aderenti e fascianti. Per Battiti Live ha osato con una tuta cut-out firmata Sharay. Il brand made in Italy è stato creato da Sara Amendola, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico.

Elettra Lamborghini in Sharay

Il marchio punta alla realizzazione di creazioni colorate ed eccentriche, capi unici e originali. La tuta indossata dalla Twerking Queen è un modello girocollo con pantaloncini che arrivano fino alle ginocchia; presenta un doppio dettaglio cut-out sul seno e sulla schiena. La tuta corta è interamente tempestata di cristalli. Costa 120 euro e rispecchia in pieno lo stile audace della cantante.