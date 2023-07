Elodie in barca a Capri con Andrea Iannone: al bikini bianco abbina l’abito trasparente di paillettes Elodie si è esibita al largo dei Faraglioni di Capri. Ne ha approfittato anche per rilassarsi in compagnia del fidanzato Andrea Iannone.

A cura di Giusy Dente

Che estate sarà per Elodie? Sicuramente un'estate all'insegna della musica e dell'amore. La cantante è grande protagonista con la sua musica e in questo periodo di grande successo professionale, è molto serena anche dal punto di vista privato. Prosegue a gonfie vele la storia con Andrea Iannone: i due erano insieme a Capri, più innamorati e affiatati che mai.

La storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone

Lei veniva dalla tormentata e intensa storia d'amore con Marracash. Lui era etichettato come l'ex fidanzato di Belén Rodriguez. Ma quando si sono incontrati, Elodie e Andrea Iannone hanno subito fatto scintille! Forse inizialmente nessuno credeva in questa frequentazione, che invece è sfociata in qualcosa di serio e importante. La cantante e il pilota ormai fanno coppia fissa da oltre un anno e si apprestano a trascorrere la loro seconda estate insieme.

Ormai sui social non si nascondono più, anche se entrambi tendono a essere molto riservati sul fronte della vita privata, condividendo poco coi follower di quella sfera, che cercano di proteggere il più possibile. Le foto di coppia online sono rare, ma hanno fatto uno strappo alla regola, che i fan hanno molto apprezzato. Vederli così innamorati, felici e complici li ha inteneriti e riempiti di gioia.

La coppia si gode Capri

Elodie e Andrea Iannone erano a Capri, un luogo magico che ha fatto da cornice a questi momenti insieme di inizio estate: si sono concessi una breve vacanza sull'isola, in mare aperto. La cantante è stata impegnata prima a un evento, dove si è esibita, per poi rilassarsi in barca in compagnia del fidanzato, al largo dei Faraglioni. Per lei sono stati mesi densi di impegni e fitti di appuntamenti in giro per l'Italia e non sono mancate le soddisfazioni. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo (dove si è imposta come regina di stile coi suoi sensuali look dark) è stata premiata col David di Donatello, poi c'è stato il tour negli stadi e ora è la regina dell'estate, col tormentone firmato assieme a Marco Mengoni. Un po' di meritato relax è proprio quello che ci vuole.

Il look di Elodie

All'evento, Elodie ha puntato su un look total white all'insegna delle trasparenze. Ha indossato un bikini bianco composto da brasiliana e reggiseno con coppe triangolari, impreziosito dal pizzo. Sopra ha aggiunto un abito con piccoli punti luce, delle paillettes che donano un tocco di luminosità e creano un delicato effetto sparkling. Il bianco d'estate è una scelta sempre vincente, è il colore per eccellenza di questa stagione, amatissimo dalle celebrity, a cui neppure Elodie ha saputo resistere.