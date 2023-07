Elodie è la regina dell’estate 2023: la nuova esibizione in costume col pareo scintillante Elodie ha partecipato al concerto di beneficenza L’Italia che Vorrei organizzato da Lavazza, incantando tutti con un look che si rivelerà perfetto per l’estate. Costume bianco e pareo scintillante: ecco tutti i dettagli dell’abbinamento.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: da diverse estati è in cima alle classifiche con dei tormentoni tutti da ballare ma è in questo 2023 che sta letteralmente "sbancando". Oltre ad aver lanciato un esclusivo duetto con Marco Mengoni, Pazza Musica, si sta anche preparando a un esclusivo tour che il prossimo autunno la vedrà esibirsi sui palcoscenici delle principali città italiane. Al momento sembra non avere nessuna vacanza in vista, è impegnatissima con i festival estivi, in occasione dei quali riesce sempre a incantare il pubblico con la sua bellezza magnetica e il suo stile glamour e sensuale: ecco cosa ha indossato per la serata di beneficenza organizzata da Lavazza.

Il body bianco di Elodie

Lo scorso 9 luglio Lavazza ha organizzato il concerto di beneficenza L'Italia che Vorrei presso La Lanterna Rome, uno dei locali più trendy della Capitale, e tra gli ospiti non poteva mancare Elodie, uno dei volti del brand. La cantante si è esibita sulle note di alcune delle sue hit più famose, incantando i presenti con un look che si rivelerà perfetto per l'estate. Niente camicie oversize colorate, tubini aderenti o maxi dress dalle trasparenze audaci, questa volta ha optato per un semplice costume bianco. Si tratta di un body bianco in viscosa della linea Primavera/Estate 2023 Michael Kors Collection, un modello sgambatissimo e con le spalline doppie che ha indossato senza reggiseno.

Elodie in Michael Kors Collection

Elodie col pareo di paillettes

Per completare il tutto Elodie ha optato per un pareo che non poteva passare inosservato (sempre firmato Michael Kors Collection, collezione P/E 2023): è in jersey opaco argento, ha un drappeggio all'altezza della vita e un maxi spacco sul davanti che ha rivelato le gambe lunghe e snelle. La sua particolarità? È decorato all-over con delle scintillanti paillettes ricamate a mano. Non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di sandali total silver, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e lisci, mettendo in risalto le sfumature caramello sulle punte. Insomma, Elodie riesce a essere sofisticata anche in costume e pareo: scommettiamo che il look diventerà il più imitato dell'estate?