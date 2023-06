Elodie scoppia a ridere sul palco: il live con Marco Mengoni in tubino e micro top “Erotica” Il motivo per cui tutti parlano di Elodie? Durante un’esibizione con Marco Mengoni è scoppiata a ridere sul palco, interrompendo la sua performance: ecco cosa indossava per l’occasione.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie e Marco Mengoni sono la coppia più amata dell'estate 2023 e a dimostrarlo è il clamore generato da ogni loro esibizione live. Da diverse settimane hanno lanciato la hit Pazza Musica, attualmente in cima alle classifiche nazionali, e ora la stanno promuovendo sui palcoscenici più ambiti del nostro paese. Nelle ultime ore sono volati a Giovinazzo, in Puglia, per partecipare a una delle registrazioni di Battiti Live ma la cosa che non si sarebbero mai aspettati è che il loro video sarebbe diventato virale. Il motivo per cui è accaduto? Mentre cantavano hanno dato vita a un siparietto esilarante che ha dimostrato ancora una volta quanto sono legati e affiatati.

Cosa è accaduto sul palco tra Elodie e Marco Mengoni

Dopo aver partecipato al Tim Summer Hits con dei look all'insegna del glamour, Marco Mengoni ed Elodie sono volati in Puglia per Battiti Live. Hanno registrato una performance in "esterna" nella piazza di Giovinazzo ma, sebbene la puntata non sia ancora andata in onda, il video ha cominciato a fare il giro del web. Il motivo è molto semplice: il cantante ha fatto ridere la collega con le sue smorfie, costringendola a interrompere l'assolo sulle note di Pazza Musica perché letteralmente piegata in due dalle risate. Alla fine è riuscita a continuare la performance senza altri "intoppi"ma ha continuato a guardare Marco con aria davvero divertita.

Dsquared2 collezione Resort 2024

L'irriverente look di Elodie

Per l'esclusiva performance a Battiti Live Elodie non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Si è rivolta ancora una volta a Dsquared2, Maison che ha firmato il suo outfit nel video di Pazza Musica, optando però per un completo della collezione Resort 2024. Ha indossato un abito a tubino in pelle drappeggiata color vinaccia, un modello fasciante con le spalline larghe e la zip sul davanti, lo ha portato con sotto un micro top total white decorato sul petto con una scritta rosa "Erotica". A completare il tutto non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione i sandali Alva color oro metallizzato di Jimmy Choo (725 euro). In quanti non aspettano altro che vedere la performance in tv?