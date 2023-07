Dolce&Gabbana in Puglia per l’Alta Moda: ospiti, anticipazioni e dove vedere le sfilate in diretta Tre giorni di show e sfilate: Dolce&Gabbana presenta le collezioni di Alta Moda, Alta Gioielleria e Alta Sartoria in Puglia. Tutte le location e gli ospiti vip attesi, da Sharon Stone alle Kardashian.

A cura di Beatrice Manca

foto dal sito Dolce&Gabbana

Il Grand Tour di Dolce&Gabbana fa tappa in Puglia. Dopo le suggestive sfilate a Capri, a Venezia e a Siracusa, i due designer siciliani hanno scelto la Val D’Itria per presentare le collezioni di Alta Moda, Alta Gioielleria e Alta Sartoria (dedicata all'uomo). In totale sono quattro giorni di appuntamenti – dal 7 all'11 luglio 2023 – tra sfilate, cocktail e feste. Ancora top secret la lista degli ospiti, ma tra i 600 invitati vip potremmo vedere vecchi amici della Maison, da Sharon Stone alle Kardashian. Guida a tutti gli appuntamenti del weekend: le date, le location e come vedere le sfilate in streaming.

Dove sfilano Dolce&Gabbana in Puglia

La scelta di Dolce&Gabbana conferma una tendenza anticipata dal Wall Street Journal: la Puglia è ormai meta delle vacanze di lusso. Da Madonna ai Ferragnez, sempre più star si ritirano tra ulivi, masserie e spiagge incontaminate. Gli stilisti siciliani hanno stilato un preciso calendario per i propri show che è anche un itinerario tra le bellezze della Val D'Itria: dopo il cocktail di benvenuto a Borgo Egnazia, sabato 8 luglio è la volta dell'Alta Gioielleria, presentata tra gli ulivi di Pettolecchia a Fasano. Si prosegue poi con Alberobello, che ospiterà la sfilata di Alta Moda tra i trulli, per poi spostarsi nella bianca Ostuni, teatro della sfilata di Alta Sartoria. Infine, martedì 11, l'evento si concluderà con la festa celebrativa alla Masseria San Domenico di Savelletri.

Il backstage della sfilata via Instagram @Dolce&Gabbana

Gli ospiti vip delle sfilate di Dolce&Gabbana

Tra i primi ad arrivare in Puglia c'è la modella Leonie Hanne con Alexander Galievsky. Anche se la lista degli ospiti è top secret, possiamo immaginare che sarà presente Sharon Stone, amica e testimonial del brand, e c'è chi fa il nome di Kim Kardashian, che in passato ha collaborato con Dolce&Gabbana. Molto probabilmente rivedremo in passerella anche Deva Cassel e Bianca Balti, le modelle lanciate dal brand, e non è escluso che in prima fila sia seduta Annalisa: la cantante ha scelto Dolce&Gabbana per l'abito da sposa e si trova già in Puglia per via di Battiti Live.

Alberobello, foto dal sito Dolce&Gabbana

Come vedere le sfilate di Dolce&Gabbana

Le location delle sfilate saranno blindate per consentire l'ingresso solo agli ospiti vip, ma tutti gli show Dolce&Gabbana sono disponibili sul canale Youtube e sul sito. Il brand ha invitato il pubblico a ‘seguire gli eventi' sui canali social, quindi è probabile che verranno trasmessi anche in diretta streaming.