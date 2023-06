La Puglia tra le mete vacanziere di lusso più amate: un viaggio tra ville e masserie esclusive “Un tempo angolo impoverito d’Italia, la Puglia sta diventando un avamposto della vita di alto livello”: è l’analisi di The Wall Street Journal, che ha dedicato un servizio alle residenze di lusso della regione.

A cura di Giusy Dente

Instagram @borgoegnazia

The Wall Street Journal ha dedicato alla Puglia un reportage che si sofferma su tutte le location più esclusive che la regione offre, tra la Valle d'Itria e il Salento. Nel servizio "In the Heel of Italy, Puglia Goes High-End" l'autore J. S. Marcus va alla scoperta di masserie trasformate in residenze di lusso, hotel, gioielli del settore immobiliare locale, che attirano turisti da ogni parte del mondo (compresi i divi di Hollywood).

I tesori della Puglia

"Un tempo angolo impoverito d'Italia, sta diventando un avamposto della vita di alto livello" si legge nel servizio che The Wall Street Journal ha dedicato alla Puglia, ripreso dal Corriere del Mezzogiorno. La regione è stata esplorata in quanto luogo che nel tempo ha sviluppato un settore immobiliare di alto livello, paragonabile (nell'ambito del meridione) solo alla Costiera amalfitana in Campania. Infatti il tacco della nostra penisola offre sistemazioni di lusso dotate di ogni comfort, che hanno attirato l'attenzione anche dei vip, che amano recarsi qui per vacanze e feste speciali.

Instagram @borgoegnazia

In alcuni casi si tratta di masserie, trulli e tenute situate tra Salento e Valle d'Itria, recuperate e trasformate in alberghi. Tra i nomi dei visionari più importanti del settore (che hanno operato ristrutturazioni e restyling milionari) spiccano quelli dell'architetto Paolo Colombo di Lugano, del piemontese Paolo Genta e della coppia palestinese-americana formata da Rula Al Amad e James Woods: i due ci hanno visto lungo e hanno iniziato nel lontano 2006 le loro ristrutturazioni, ben prima del boom. A queste, si accompagnano sistemazioni in spiaggia altrettanto costose ed esclusive. Basti pensare a Pescoluse, soprannominata Maldive del Salento.

Leggi anche Le ville di lusso più belle d'Italia dove trascorrere le vacanze

Instagram @borgoegnazia

Sistemazioni da sogno in Puglia

Spicca il nome di Borgo Egnazia nell'analisi di The Wall Street Journal, a Savelletri di Fasano (in Valle d'Itria, provincia di Brindisi). Proprio qui Madonna ha festeggiato il suo compleanno nel 2021. E qui ha soggiornato anche Chiara Ferragni. È stata scelta come meta delle vacanze pure da David Beckham e famiglia, nel 2019 e nel 2020. L'anno scorso la struttura è salita sul podio dei 50 Top Italy Luxury 2022, la classifica della migliore ospitalità gourmet in Italia.