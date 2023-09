Elodie in total black ai Tim Music Awards 2023 col body trasparente che rivela l’underboob Look all’insegna del nero per Elodie, regina gotica della seconda puntata dei Tim Music Awards.

A cura di Giusy Dente

La svolta di stile di Elodie è all'insegna del nero, il colore che più di tutti sfoggia quando è sul palco. E di palchi, ultimamente, la cantante ne ha calcati parecchi! Per lei è un momento di grandi soddisfazioni professionali: la sua musica è tra la più ascoltata e apprezzata in Italia. Questa estate si è imposta con Pazza musica, in coppia con Marco Mengoni. I due si sono esibiti nella prima puntata del Tim Music Awards, all'arena di Verona (con look nude coordinati). Elodie è tornata anche nella seconda puntata.

I look dark di Elodie

Sono mesi intensi, per Elodie, che sta girando l'Italia con la sua musica in vista degli appuntamenti più attesi dell'anno: le date dell'Elodie Show 2023 a Napoli, Milano, Roma e Firenze. La cantante si è esibita a tantissimi appuntamenti ed eventi, quelli più importanti dell'estate. Al RTL 102,5 Power Hits è salita sul palco in total black, tra pelle e pelliccia. Nero anche al Red Valley Festival 2023, con un look super sexy dalla schiena nuda.

Look dark nella seconda puntata del Tim Summer Hits, in coordinato con Marco Mengoni. La cantante, diventata sempre più un'icona di stile, ha anche "prestato" il suo volto alla Maison Paco Rabanne per un servizio fotografico esclusivo. Si è lasciata immortalare con un look goth, che di certo spopolerà questo autunno.

Elodie al Tim Music Awards

La cantante si è esibita all'Arena di Verona nella seconda puntata dei Tim Music Awards assieme a Alessandra Amoroso, Madame, Angelina Mango, Fiorella Mannoia, Rose Villain e tanti altri grandi protagonisti della scena musicale italiana. Per il prestigioso palco, Elodie ha scelto il tanto amato look total black, che esalta alla perfezione la sua sensualità, quell'innata femminilità di cui è fiera e che ama esibire anche con audacia. Si è definita "una smandrappa orgogliosa" quando qualcuno ha criticato il suo abbigliamento, che è invece una rivendicazione di libertà. Ai Tim Music Awards ha sfoggiato un abito a sirena con gonna aderentissima e body trasparente a maniche lunghe, con fascia scura e coprente sul seno. Una vera regina gotica.