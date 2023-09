Elodie e Marco Mengoni ai Tim Music Awards 2023: chiudono l’estate in coordinato con i look nude Elodie e Marco Mengoni sono tornati insieme sul palco per i Tim Music Awards 2023 e lo hanno fatto in coordinato: ecco cosa hanno indossato per chiudere la loro fortunatissima estate sulle note di Pazza Musica.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è partita una nuova edizione dei Tim Music Awards, evento di fine estate che rende omaggio a tutti gli artisti che si sono distinti per talento con i loro tormentoni negli ultimi mesi. Come da tradizione, a presentare la serata in diretta dall'Arena di Verona c'erano Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che ancora una volta hanno dimostrato di essere una "coppia professionale" super affiatata. I veri protagonisti della serata sono stati però i cantanti, primi tra tutti Elodie e Marco Mengoni, che, oltre a essersi aggiudicati il premio Musica nel Cinema, con la loro Pazza Musica sono tornati a far scatenare il pubblico: ecco cosa hanno indossato per l'esclusiva esibizione.

Elodie brilla col minidress di cristalli

Elodie è stata una delle regine dell'estate e, tra mini shorts colorati, completi di pelle e tubini fascianti, si è riconfermata icona glamour. Per chiudere la stagione ai Tim Music Awards ha puntato ancora una volta sulla sensualità con un minidress color nude, un modello aderente e con lo scollo all'americana che ha lasciato le gambe in vista, la sua particolarità? Era decorato all-over con delle righe verticali di cristalli argentati. Scarpe col tacco a spillo coordinate, manicure color cipria e capelli legati in uno chignon tiratissimo: ogni volta che appare sul palco Elodie riesce a lasciare tutti senza fiato col suo fascino irresistibile.

Elodie e Marco Mengoni nel backstage

Marco Mengoni con i pantaloni over

Marco Mengoni non è stato da meno in fatto di stile, anzi, prima di esibirsi con Elodie ha tenuto una performance "in solitaria" con indosso uno scintillante completo di paillettes bordeaux dalla silhouette oversize.

Elodie e Marco Mengoni in coordinato

Nel momento in cui è tornato sul palco si è cambiato, optando per un look sui toni del sabbia coordinato a quello dell'amica e collega. Il cantante ha infatti abbinato una canotta beige a un paio di pantaloni di camoscio nude, per la precisione un modello largo con dei lacci che cadono sui lati della gambe. Non sono mancati i gioielli preziosi, dalla collana al bracciale rigido, tutti firmati Tiffany&Co. Insomma, Marco ed Elodie hanno dominato l'estate con la loro bellezza e con il loro stile glamour: torneranno a collaborare anche in futuro?