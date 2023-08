Elodie è la diva dell’RTL 102.5 Power Hits Estate 2023: pelle e pelliccia per il ritorno sul palco Ieri sera l’Arena di Verona ha ospitato l’RTL 102,5 Power Hits Estate 2023 e tra gli ospiti non poteva mancare Elodie, esibitasi in coppia con Marco Mengoni: ecco cosa ha indossato per il ritorno sul palco.

Ieri sera, martedì 29 agosto, è andato in onda uno degli eventi più attesi del post-vacanze: l'RTL 102,5 Power Hits Estate 2023, concerto che si è tenuto all'Arena di Verona, in occasione del quale è stata eletta la canzone più ascoltata in radio negli ultimi mesi, Italodisco dei The Kolors. A presentare il live è stata Paola Di Benedetto insieme a Jody Cecchetto e Matteo Campese, ma i veri protagonisti sono stati gli ospiti italiani e internazionali, tornati sul palco per interpretare il loro tormentone di stagione. Tra le più attese non poteva che esserci Elodie, che ancora una volta ha dimostrato di essere una vera e propria diva.

Il look di Elodie all'evento estivo di RTL 102,5

Tra gli artisti che hanno calcato il palco veronese al termine delle vacanze estive non poteva mancare Elodie, che in coppia con Marco Mengoni si è esibita sulle note di Pazza Musica, uno dei tormentoni più gettonati di stagione. Da tempo fedele ai look total black, anche questa volta si è trasformata in una regina dark.

Ha indossato un sensuale completo di pelle nera dall'effetto lurex firmato AndreAdamo con micro top a fascia e pantaloni a vita bassa, un modello a zampa d'elefante con dei cut-out rivelatori sui fianchi. Essendo tutto ricoperto di micro glitter argentati, ha permesso alla cantante di brillare a ogni movimento. A completare il tutto non sono mancati i sandali con un vertiginoso tacco a spillo, anche se a fare la differenza è stato il copristalle di pellicia (sempre dark), che ha portato sceso solo su una spalla.

A far brillare Elodie sul palco dello show di RTL 102,5 è stato anche il beauty look scelto con i suoi fidati assistenti Mr. Daniel Make-up e Andrea Soriga, rispettivamente truccatore e hairstylist.

Per il viso ha usato delle nuance dall'effetto molto naturale con un adorabile rossetto nude che ha esaltato le labbra, mentre per quanto riguarda i capelli ha optato per un meraviglioso effetto bagnato, rivelando un balayage sui toni del caramello, ovvero con le radici scure e le punte che vanno nel castano sempre più chiaro. Insomma, Elodie non ha rivali in fatto di stile e, sebbene non abbia vinto alcun premio firmato RTL 102,5, è in assoluto lei la regina di sensualità dell'estate 2023.