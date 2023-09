Vanessa Incontrada brilla ai Tim Music Awards 2023 con tailleur colorato e bustier vedo-non vedo Giallo limone e fucsia acceso: nella seconda puntata dei Tim Music Awards la conduttrice ha scelto look coloratissimi, abbinando tailleur e bustier trasparente.

A cura di Giusy Dente

L'Arena di Verona è diventata il palcoscenico di tutti i più grandi artisti del momento, che in occasione dei Tim Music Awards si sono esibiti per regalare al pubblico la loro musica e i loro successi. L'evento ha visto alla conduzione una coppia consolidata e amatissima: quella composta da Vanessa Incontrada e Carlo Conti, che erano al timone anche l'anno scorso. Coloratissimi i look scelti per l'occasione dalla 44enne, che ha illuminato la serata con nuance accese e con la solarità che da sempre la caratterizza.

Vanessa Incontrada punta sul colore

Che autunno sarebbe, senza almeno un tailleur nell'armadio? Il completo giacca-pantaloni è il must have di stagione, perfetto per outfit formali (magari appuntamenti di lavoro) o più informali. E contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono le nuance neutre a dominare. Nella stagione Autunno/Inverno 2023-24, infatti, i colori moda spaziano da quelli pastello a quelli accesi. Le passerelle hanno decretato il successo del giallo limone e del rosso fuoco, accanto al beige sabbia, al rosa confetto, al grigio polvere, all'azzurro cielo. Proprio il tailleur, con pantaloni palazzo e giacca oversize, è uno dei capi preferiti di Vanessa Incontrada, che alterna a tubini e gonne a matita.

Doppio look ai Tim Music Awards

Vanessa Incontrada nella prima puntata dei Tim Music Awads ha portato subito una ventata di luce, con un tailleur viola abbinato a corpetto. Per il gran finale ha optato per ben due look, in colori accesi e pop. La scelta è caduta su un tailleur giallo e poi su uno fucsia. In entrambi i casi la conduttrice ha completato gli outfit con bustier effetto vedo-non vedo, uno con scollatura a cuore e uno con taglio a V sul décolleté. Hair look diverso dal solito per lei, con un'acconciatura wet e capelli tirati all'indietro.