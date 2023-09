Elodie cambia stile: con tutina nera e stivali metallici è una regina “goth” Elodie si prepara all’inizio dell’autunno dopo un’estate di grandi successi e lo fa con un nuovo stile: con tutina nera e stivali metallici è una regina goth.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è la donna del momento: calca i palcoscenici più ambiti, ultimo tra tutti quello del Tim Music Awards, trasforma ogni hit in un successo e a ogni apparizione pubblica riesce ad attirare i riflettori su di sé grazie al suo fascino irresistibile e alla sua bellezza mozzafiato. Dopo aver dominato le classifiche italiane per tutta l'estate con Pazza Musica, ora è pronta per dare il via a un tour che registra già il sold-out a ogni tappa. Nonostante sia alle prese con le prove e i preparativi, non rinuncia mai allo stile, anzi, si serve spesso dei social per rivelare dei look all'insegna della sensualità e del glamour. L'ultimo arrivato? È dark e con qualche tocco "gotico": ecco cosa ha indossato alla vigilia dell'inizio dell'autunno 2023.

Elodie con la catsuit

Di recente Elodie si è trasformata in modella e ha "prestato" il suo volto alla Maison Paco Rabanne per un servizio fotografico esclusivo. Si è lasciata immortalare in primissimo piano con il viso truccato con alcuni dei prodotti della collezione di make-up della griffe, primo tra tutti un adorabile eye-liner blu elettrico che ha messo in risalto gli occhi da cerbiatta. Poco dopo, poi, ha condiviso uno scatto a figura intera e ha incantato i fan in versione dark, diventando una Catwoman in carne e ossa. Ha fasciato le forme con una tutina total black di AndreAdamo, un modello dalla silhouette aderentissima con la scollatura generosa, le maniche lunghe e dei dettagli cut-out sulle spalle che le hanno lasciate nude.

Elodie col make–up Paco Rabanne

I maxi stivali gotici di Elodie

A fare la differenza nel look total black di Elodie sono state le scarpe: niente classici décolleté, sandali gioiello o mules super trendy, ha preferito qualcosa dal mood "gotico", rinunciando ai tacchi.

Elodie in AndreAdamo

Ha indossato dei maxi stivali della collezione Pre-Fall 2023 di Paco Rabanne, per la precisione quelli stringati con la suola a carrarmato, le catene intorno al polpaccio e dei dettagli metallici sulla punta. Scommettiamo che gli accessori dall'animo goth diventeranno i più richiesti del prossimo autunno? L'unica cosa certa è che la cantante in versione dark è assolutamente meravigliosa ma, del resto, è così bella che starebbe bene davvero con ogni tipo di abito.