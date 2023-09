Elodie con i capelli neri e la frangia: la trasformazione per il video di A fari spenti Elodie ha lanciato il video di A fari spenti, il suo nuovo singolo, e ha sorpreso tutti con un nuovo look: ecco le foto della trasformazione con capelli neri e frangia.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è una delle artiste più richieste e amate del momento: da diversi anni è in cima alle classifiche italiane con le sue hit, tanto da poter essere considerata la regina dei tormentoni. Dopo aver dominato la scena musicale per tutta l'estate con Pazza Musica, il duetto con Marco Mengoni, è tornata a cantare "in solitaria" con un nuovo singolo intitolato A fari spenti. Fin dall'annuncio dell'uscita aveva lasciato i fan senza parole con un nuovo look: lentine azzurre che hanno reso il suo sguardo gelido, capelli lunghissimi come quelli di una dea e sensuali scatti senza veli. Nel video, inoltre, ha ceduto alla tentazione dell'ennesima trasformazione hair: ecco come si è mostrata.

Il nuovo hair look di Elodie

A fari spenti è il nuovo singolo di Elodie ed è accompagnato da un video firmato dai Morelli Brothers. Sebbene ad attirare le attenzioni del pubblico siano state soprattutto le scene in cui appare nuda, all'interno della clip la cantante si mostra anche in un'altra versione inedita. Ha infatti detto addio alle extension e ha sfoggiato il suo amato long bob ma "rivisitato", ovvero scalato, con la frangia a tendina e total black. Che si tratti solo di un cambio temporaneo o di un colpo di testa definitivo, la cosa certa è che Elodie sembra aver puntato sulla tintura nero corvino per l'inizio dell'autunno.

Elodie con i capelli neri

Elodie col tanga in vista

A rendere Elodie praticamente irriconoscibile ha contribuito anche il look scelto. Niente abiti di cristallo, minidress oversize da passerella o completi dall'animo dark, questa volta ha puntato sullo stile casual ma senza rinunciare a un tocco glamour.

Elodie in versione casual

Nel video di A fari spenti ha infatti sfoggiato una canotta di cotone grigia, un paio di pantaloni cargo dal mood militare e delle sneakers Adidas. La particolarità dell'outfit? Complice la vita molto bassa, ha lasciato in vista i laccetti del tanga total black. Al motto di "Vite fragili come origami", frase che compare nel testo della canzone, Elodie ha celebrato sui social la sua ennesima trasformazione.