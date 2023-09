Elodie e Chiara Ferragni insieme da The Attico: perché hanno indossato in anteprima i look da sfilata Ieri sera The Attico ha debuttato alla Milano Fashion Week, organizzando la sua prima sfilata in via Guerrazzi. Tra gli ospiti c’erano anche Chiara Ferragni ed Elodie: per quale motivo hanno avuto la possibilità di indossare in anteprima alcuni dei look lanciati in passerella?

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni, Sabrina Impacciatore ed Elodie da The Attico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Milano Fashion Week è arrivata quasi al temine ma non per questo mancano le sorprese e le novità. Ieri sera, ad esempio, abbiamo assistito al debutto di The Attico, il brand lanciato nel 2016 da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini diventato in pochi anni uno dei nomi più apprezzati del settore. La prima sfilata del marchio è stata suggestiva e d'impatto e non solo per i capi presentati per la P/E 2024 ma anche per la location: lo show si è tenuto in strada in via Guerrazzi con gli ospiti seduti su dei sofà allestiti sul bordo dei marciapiedi. Tra loro c'erano anche Chiara Ferragni ed Elodie, super glamour con due dei look che hanno sfilato sul catwalk: per quale motivo hanno avuto la possibilità di sfoggiare in anteprima gli abiti e gli accessori della nuova linea?

La rivoluzione di The Attico

Non è la prima volta che Chiara Ferragni ed Elodie trascorrono insieme una serata all'insegna del glamour, anzi, proprio qualche settimana fa avevano organizzato una cena tutta al femminile anche con Diletta Leotta. Ieri sera si sono rincontrate alla sfilata di The Attico, dando l'ennesima prova di essere delle vere e proprie icone fashion. Il dettaglio che le ha accomunate? Hanno indossato entrambe in anteprima dei look della collezione P/E 2024 presentata in passerella da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Il motivo per cui gli è stata data la possibilità di fare una cosa simile è molto semplice: dimostrare materialmente che la moda vuole passare al lifestyle, che vuole dire addio agli abiti da gran sera e "invadere" la quotidianità.

Chiara Ferragni in The Attico P/E 2024

I look da sfilata di Elodie e Chiara Ferragni

"From runway to me", sono state queste le parole con cui Chiara Ferragni ha rivelato sui social di aver indossato uno dei look della collezione appena lanciata in passerella da The Attico. Micro top di cristalli silver che lascia l'underboob in vista, blazer nero dal taglio asimmetrico e pantaloni cargo a vita bassa così oversize da lasciare intravedere solo le punte dei décolleté verde fluo: l'imprenditrice ha completato il tutto con maxi orecchini a cerchio e borsetta di specchi, anticipando alcune delle tendenze che spopoleranno nella prossima stagione. Elodie ha lasciato invece le gambe in mostra con un abito giacca in lilla pastello, un modello cortissimo ma con le spalline imbottite e dai volumi extra. Anche nel suo look non sono mancati i dettagli a specchio, per la precisione un paio di pumps traforate ma decorati con micro cerchi riflettenti. Grazie a loro il brand The Attico è riuscito a dimostrare di essere perfetto anche per la quotidianità?

Leggi anche Blumarine collezione Primavera/Estate 2024