Chiara Ferragni con Elodie e Diletta Leotta: look dark, animalier e cristalli per la cena tra donne Ieri sera Chiara Ferragni si è presa una temporanea pausa dagli impegni lavorativi e ha organizzato una cena tra donne con Elodie, Diletta Leotta e Francesca Muggeri: ecco i look sfoggiati per l’occasione.

A cura di Valeria Paglionico

Per Chiara Ferragni il rientro a Milano è stato all'insegna del lavoro e degli importanti impegni di famiglia. Dopo aver trascorso quasi tutto il mese di agosto a Ibiza con Fedez e i figli, ora è tornata alla normale quotidianità fatta di eventi fashion, mattinate in ufficio e serate casalinghe con Leone e Vittoria. Ieri ha accompagnato i piccoli a scuola nel loro primo giorno, mentre il prossimo weekend sarà tra i protagonisti del matrimonio della sorella Francesca, ma "nel mezzo" è riuscita a prendersi una piccola pausa dalla "comune" routine. Ha organizzato una serata tra ragazze e la cosa particolare (e che forse in pochi si aspettavano) è che le amiche con cui è andata a cena sono particolarmente note nel mondo dello spettacolo: si tratta infatti di Elodie, Diletta Leotta e Francesca Muggeri.

Chiara Ferragni con la borsa da oltre 100mila euro

Al motto di "Girlz dinner" Chiara Ferragni ha postato le foto della serata speciale in compagnia di Elodie, Diletta Leotta e Francesca Muggeri. Non si conosce il motivo per cui le quattro si sono incontrate ma la cosa certa è che a fargli compagnia c'erano anche il make-up artist Manuele Mameli e lo stylist Fabio Maria Damato (dunque non si esclude che si trattasse di una cena organizzata per qualche esclusiva collaborazione).

La cena tra amici

Per l'occasione l'imprenditrice ha puntato sullo stile dark con un paio di pantaloni skinny a vita bassa abbinati a un crop top con lo scollo all'americana portato senza reggiseno. L'unico tocco di colore? La Birkin bag di Hermès in pelle di coccodrillo fucsia fluo, il cui valore supererebbe i 100mila euro.

Leggi anche Leone si prepara al matrimonio di Francesca Ferragni: è un damerino con camicia e giacca classica

Elodie, Chiara Ferragni, Francesca Muggeri, Diletta Leotta, Manuele Mameli e Fabio Maria Damato

Elodie in total black, Diletta Leotta con la tuta tigrata

A puntare sullo stile dark proprio come Chiara per la serata tra donne è stata anche Elodie, apparsa sbarazzina e trendy in un minidress con maniche corte e gonnellina a ruota con le pieghe. Per lei niente tacchi alti, fuori dal palco ha preferito la comodità di un paio di anfibi stringati dall'animo rock . La neomamma Diletta Leotta ha lasciato la piccola Aria a casa con papà Loris Karius e ha osato con una tuta tigrata e dei tacchi a spillo, mentre Francesca Muggeri (una delle fondatrici di Whoopsee) ha abbinato un top tempestato di cristalli a dei jeans grigi oversize. Chi tra loro si aggiudica il titolo di più glamour della serata?