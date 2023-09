Elodie, look effetto sparkling con maxi spacco: brilla vestita di paillettes Con un look prezioso e scintillante, Elodie ha preso parte alla cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2023.

A cura di Giusy Dente

Elodie

Domenica 24 settembre il Teatro alla Scala ha ospitato un evento importante del settore moda: la cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, organizzati da Camera Nazionale della Moda Italiana insieme alla Ethical Fashion Initiative dell’Agenzia delle Nazioni Unite ITC e in collaborazione con la Ellen MacArthur Foundation. Il riconoscimento è stato conferito a personalità di rilievo del settore e realtà virtuose che, col loro lavoro, si sono distinte in nome della sostenibilità, a livello italiano e internazionale. In particolare il premio va a celebrare l'l'impegno in nome dell'artigianato, della giustizia ambientale, dell'economia circolare, dell'innovazione e dell'inclusività. Tantissimi gli ospiti della serata: Donatella Versace, Pierpaolo Piccioli, Chiara Ferragni, Bianca Balti, Marco Mengoni, Elodie.

Elodie tra musica, recitazione e moda

Elodie è un'artista a tutto tondo, che ama sperimentare e cimentarsi con esperienze nuove che possano arricchirla. La cantante è in un momento di grande crescita professionale ed è un'evoluzione che non riguarda solo la musica. In questi mesi i suoi brani sono stati tra i più ascoltati: un successo dopo l'altro, ora si appresta a intraprendere il tour nei palasport. Le prime esperienze da attrice sono state apprezzate: è stata premiata al Bif&st come attrice rivelazione per l’interpretazione nel film Ti mangio il cuore.

Elodie e Pier Paolo Piccioli

Ma Elodie è riuscita a diventare anche un punto di riferimento del settore moda, un'icona di stile coi suoi look trendy, che tanto rivelando della sua personalità. Di recente il direttore creativo di Valentino, Pier Paolo Piccioli, ha disegnato molti dei suoi outfit. Elodie è stata ospite spesso delle sfilate della Maison: in total pink alla Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23 e in black&white alle sfilate milanesi. I due sono stati fotografati insieme anche ai Sustainable Fashion Awards 2023.

Elodie in Valentino

Il look sparkling di Elodie

"Orgogliosa di essere stata al tuo fianco. Grazie Pier Paolo Piccioli": con queste parole Elodie ha ringraziato il direttore creativo di Valentino, dopo la serata al Teatro alla scala di Milano. La cantante ha sfoggiato una preziosa creazione della Maison, tempestata di cristalli: un abito monospalla lungo, con maxi spacco e frange. Lo ha abbinato a un paio di sandali effetto nude, con fascetta sul piede e cinturino trasparenti.