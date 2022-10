Il ritorno di Mina Settembre 2 è un successo, Serena Rossi conquista la domenica sera di Rai1 Mina Settembre 2 trionfa agli ascolti tv con la prima puntata in onda domenica 2 ottobre. Il ritorno di Serena Rossi nei panni dell’assistente sociale napoletana conquista il pubblico della prima serata di Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

Con l'inizio dell'autunno è partita ufficialmente la carrellata di nuove serie e fiction televisive pronte a popolare le prime serate del weekend e anche infrasettimanali. Ed ecco che, domenica 2 ottobre, torna su Rai1 in prima serata la seconda stagione di "Mina Settembre", con protagonista Serena Rossi e ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni. Le avventure dell'assistente sociale impegnata nel Rione Sanità di Napoli già nella sua prima puntata ha riscosso un immediato successo, conquistando cinque milioni di telespettatori, un risultato che conferma l'attenzione per il pubblico delle fiction targate Rai. Secondo programma più visto, invece, è stato Scherzi a Parte su Canale 5, mentre i talk politici previsti per la prima serata non hanno brillato in termini di share, sebbene siano rimasti nella loro media stagionale.

Ascolti tv domenica 2 ottobre

Nella serata di ieri, domenica 2 ottobre 2022, su Rai1 la prima puntata di Mina Settembre 2 ha catturato l'attenzione di 5.004.000 spettatori conquistando il 28.6% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte è stato visto da 2.138.000 spettatori arrivando ad uno share del 13%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha generato l'interesse di 862.000 spettatori con il 4.5% di share e Bull 669.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Italia1 Viaggio nell’isola misteriosa è stata la scelta di 785.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Rai3 la replica di Città Segrete ha segnato 920.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rete4 Zona Bianca ha guadagnato 700.000 spettatori conquistando il 5.1% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 703.000 spettatori arrivando al 5.1%. Su Tv8 Pain & Gain – Muscoli e denaro raggiunge 270.000 spettatori con l'1.6%. Sul Nove la nuova edizione de Il Contadino cerca Moglie parte da 354.000 spettatori con l'1.9% di share.