La nuova stagione di Mina Settembre si gira al Borgo Santa Lucia di Napoli

A cura di Giuseppe Cozzolino

Serena Rossi, che interpreta Mina Settembre.

Si gira la nuova stagione di Mina Settembre, la fiction della Rai basata sui racconti di Maurizio De Giovanni, e la location scelta ancora una volta dalla produzione è la zona di Chiaia, precisamente il Borgo di Santa Lucia. Come già accaduto nella prima stagione, molte delle scene della fiction sono state girate tra via Santa Lucia, Mergellina, via Orsini e tutto il borgo tra Chiaia e San Ferdinando. Anche oggi, con l'arrivo della troupe, tanti curiosi hanno affollato via Generale Orsini nella speranza di vedere qualcuno dei propri beniamini della fiction che alla prima stagione ha fatto registrare numeri da record: l'ultima puntata era stata seguita da 6.546.000 spettatori, per un 26.4% di share complessivo.

Un successo travolgente, guidato da Serena Rossi, che interpreta Gelsomina "Mina" Settembre e da altri attori di primissimo livello. Nei giorni scorsi si era girato anche in piazza dei Martiri, all'altezza dell'incrocio con via Chiaia: anche in quel caso c'era la folla delle grandi occasioni, vista anche la presenza di Giuseppe Zeno, uno dei protagonisti della fiction targata Rai, che era presente sul posto. Tante persone hanno cercato di ottenere un autografo ed avvicinarsi a Zeno, tanto che la troupe ha dovuto tenere a debita distanza le troppe insistenze dei passanti, che quasi stavano ostacolando le riprese. Sempre nei giorni scorsi la troupe aveva anche raccolto beni di prima necessità per le popolazioni ucraine, dopo l'invasione da parte della Russia. Un gesto che anche la stessa Serena Rossi ha giustamente enfatizzato: "Questa è la meravigliosa troupe di Mina Settembre. Grazie a tutti".