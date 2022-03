Mina Settembre, cast e troupe raccolgono beni per gli ucraini: i complimenti di Serena Rossi L’attrice napoletana ha ringraziato attori e membri della troupe, impegnati nelle riprese della seconda stagione della fiction Mina Settembre, che hanno raccolto beni per i cittadini ucraini.

A cura di Valerio Papadia

Sono già passate quasi due settimane da quando Putin e la Russia hanno attaccato l'Ucraina: i bombardamenti russi continuano sulle più grandi città, dove la popolazione civile è ormai in ginocchio. Da tantissime parti del mondo, anche dall'Italia, sono giorni quindi che organizzazioni e privati cittadini stanno organizzando donazioni di beni di prima necessità agli ucraini. A partecipare alle tantissime donazioni che stanno partendo dal nostro Paese, anche il cast e la troupe di Mina Settembre, fiction Rai nata dalla penna di Maurizio De Giovanni, di cui si sta girando in queste settimane, a Napoli, la seconda stagione: attori e tecnici hanno raccolto beni di prima necessità, anche medicinali, e li hanno donati alla popolazione ucraina, come ha reso noto la fotografa cinematografica Anna Camerlingo, che ha pubblicato sui social alcuni scatti delle donazioni.

Le cose donate dalla troupe di Mina Settembre agli ucraini (Foto: Facebook/Anna Camerlingo)

"Tutti fantastici! Tutti hanno contribuito alla raccolta medicine e prodotti di primo soccorso da inviare in Ucraina. Grazie a tutti" ha scritto Anna Camerlingo a corredo delle fotografie. È stata proprio la fotografa partenopea, poi, a rendere noto che a sensibilizzare cast e troupe sull'importanza di donare è stata la protagonista della fiction, ovvero l'attrice Serena Rossi. Che, dal canto suo, ha ricondiviso sulle proprie pagine gli scatti della Camerlingo e ha ringraziato a sua volta tutti per la disponibilità e l'altruismo dimostrati: "La meravigliosa troupe di Mina Settembre. Grazie a tutti" ha scritto l'attrice napoletana.