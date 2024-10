video suggerito

L'amica geniale 4, i luoghi a Napoli della serie tv e del romanzo di Elena Ferrante I luoghi di Napoli scelti come location per la quarta stagione de L'Amica Geniale di Rai Uno-Hbo.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'Amica Geniale torna in Tv con la quarta e ultima stagione della saga di Elena Ferrante, dedicata alla storia di Lila e Lenù e ispirata al romanzo dal titolo “Storia della bambina perduta”. Le riprese cinematografiche a Napoli della serie targata Rai-HBO, prodotta da Lorenzo Mieli per Freemantle, The Apartment e Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e con Hbo Entertainment, si sono svolte tra dicembre 2022 e luglio 2023. Ma alcune scene sono state girate anche in Toscana e Francia. Le nuove puntate dovrebbero andare in onda su Rai Uno dall’11 novembre, per le successive 5 settimane.

Nell’ultimo capitolo della saga le due ragazze, ormai donne, si incontrano di nuovo a Napoli. Il libro è ambientato tra l'inizio degli anni Ottanta e gli anni Duemila. Per rappresentare questa ampia distanza di tempo anche il cast è stato profondamente rinnovato, con Alba Rohrwacher nel ruolo di Elena Greco (Lenù), Irene Maiorino in quello di Lila Cerullo e Fabrizio Gifuni nei panni di Nino Sarratore.

La casa di Lenù in via Petrarca a Posillipo

In “Storia della bambina perduta” Lenù è diventata una scrittrice affermata e va a vivere, insieme a Nino Sarratore, in una casa in via Tasso, strada panoramica del salotto buono di Napoli che collega il Corso Vittorio Emanuele al Vomero. Per esigenze logistiche e scenografiche, invece, nella serie tv l’appartamento è stato ricreato in via Petrarca, una strada alberata e panoramica di Posillipo, con vista sul Golfo di Napoli, in quanto via Tasso era troppo stretta. Per ottimizzare le luci è stata montata una gru all’esterno dell’edificio, per gestire l'illuminazione dell'appartamento.

Ma le esigenze delle riprese non sono finite qui. Nel tratto di via Petrarca compreso tra il civico 140 e la curva poco dopo il Bar del Serpentone, infatti, per circa 300 metri, per la durata delle riprese sono state modificate le insegne dei negozi, tra cui un supermercato, per ricreare il periodo storico degli anni ‘80. Sono state anche utilizzate delle auto d’epoca in strada.

Sempre a Posillipo, tra via Nevio e via Catullo, sono stati rimossi gli arredi moderni non in linea con il periodo storico nel quale è ambientata la serie. Cancellate temporaneamente le strisce gialle della fermata dei bus con pittura ad acqua lavabile. Rimossi i dissuasori, la segnaletica e le campane per la raccolta dei rifiuti di Asìa.

Il ritorno in piazza del Plebiscito

Nella quarta stagione si rivedrà anche piazza del Plebiscito, già al centro di alcune scene iconiche della prima stagione, girate nel 2018 e ambientate 30 anni prima (negli anni Cinquanta). È ambientata qui, infatti, la scena notturna nella quale Lila e Lenù adolescenti fanno una delle prime uscite serali, assieme a Rino e al fidanzatino Pasquale. Le due ragazzine che vivono al Rione Luzzatti di Poggioreale, nella periferia della città, conoscono per la prima volta il salotto buono di Napoli, dove c'è la "gente ricca ed elegante". Sempre qui, nella prima stagione, avviene anche una rissa, quando la comitiva delle ragazze incontra una coppia elegante.

Le riprese sul Lungomare di via Caracciolo

La troupe dell’Amica Geniale è tornata anche sul Lungomare di via Caracciolo, dove era già stata nel 2021, nell'ambito delle riprese della terza stagione che si erano tenute a gennaio. Il set è stato allestito nel tratto compreso tra viale Dohrn e piazza della Repubblica. Sono state impiegate una settantina di auto di scena. Qui sono state girate alcune scene a luglio dello scorso anno.

Set in piazza Mercato e a San Marcellino

Tra le location prescelte per la quarta stagione figura piazza Mercato, restaurata dal Comune, nell'ambito dei lavori di riqualificazione del sito Unesco, nel cuore del centro storico di Napoli e della città aragonese, dove si è girato a fine febbraio 2023. Tra le strade coinvolte dalle riprese via Conte di Castelmola e Vico Mercato, l’area compresa tra piazza Mercato, la Chiesa di Sant'Eligio Maggiore, capolavoro del gotico napoletano, e via Marina.

Altra location in Largo San Marcellino, nel cuore dei Decumani, dove si trova una delle sedi della Università Federico II di Napoli, all'interno della quale c'è lo splendido chiostro dei Santi Marcellino e Festo, che ospita il Dipartimento di Scienze Politiche e il Museo di Paleontologia di Napoli dell'ateneo fredericiano. Nella stessa zona si trova anche la chiesa monumentale dei Santi Severino e Sossio.