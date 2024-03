In piazza Plebiscito si gira Belcanto, nuova serie Rai sull’Opera con Giacomo Giorgio di Mare Fuori La nuova serie Rai con Vittoria Puccini e Giacomo Giorgio racconta la storia di tre donne nell’Ottocento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Vittoria Puccini (a sinistra) e Giacomo Giorgio (a destra) / Lapresse

A Napoli si gira "Belcanto" la nuova serie Tv della Rai, coprodotta da Rai Fiction – Lucky Red srl con Umedia, in partecipazione con Newen Connect e in collaborazione con UFunds, dedicata alla nascita dell'Opera Lirica che vede la partecipazione anche dell'attore Giacomo Giorgio, volto noto nel ruolo di Ciro Ricci in Mare Fuori. Già scelta la location per le riprese cinematografiche, che dovrebbero essere eseguite nei prossimi giorni nella spettacolare cornice di piazza del Plebiscito, a pochi passi dal Teatro San Carlo.

La nuova serie Rai con Vittoria Puccini e Giacomo Giorgio

La nuova serie Rai, in 8 episodi, vede Carmine Elia alla regia (che ha già diretto la prima stagione di Mare Fuori). Le riprese dovrebbero durare 4 mesi e si svolgeranno anche in Lazio e Lombardia, oltre che in Campania. La serie, ambientata a metà Ottocento tra Napoli e Milano, racconta la storia di tre donne, Maria (Vittoria Puccini) e le figlie Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese), anche lei con una bellissima voce. La prima aggraziata e con una voce straordinaria, la seconda dal carattere ribelle. Le tre fuggono da Napoli per liberarsi dall'oppressione del violento marito di Maria, Iginio (Antonio Gerardi) e insegueno il sogno di Milano e di uno dei Teatri d'Opera più importanti d'Italia: il Teatro alla Scala.

Nel cast, molto ricco, figurano Vittoria Puccini, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Adriana Savarese, Caterina Ferioli, Vincenzo Ferrera, Nicolò Pasetti, Andrea Verticchio, Serena De Ferrari, con Andrea Bosca e Antonio Gerardi. La serie è scritta da Mariano Di Nardo, Federico Fava, Antonio Manca e Andrea Valagussa. Protagonisti indiscussi anche i grandi capolavori dell'Opera Lirica da Mozart a Bellini, da Donizetti a Rossini e Giuseppe Verdi.