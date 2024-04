video suggerito

Bimbo di 7 anni trova il portafoglio di un turista e lo restituisce rifiutando la ricompensa A Ravello, un bambino di 7 anni ha trovato il portafoglio di un turista danese: una volta restituito, ha rifiutato anche la ricompensa di 50 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

210 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il bambino mentre restituisce il portafoglio al turista danese (Foto: Quotidiano della Costiera)

Un bambino di sette anni ha trovato un portafoglio in strada, e l'ha restituito al turista danese che lo aveva perso poco prima, rifiutando anche la ricompensa proposta di 50 euro. La storia arriva da Ravello, in Costiera Amalfitana, e l'ha raccontata il Quotidiano della Costiera. Seppur avvenuta lo scorso 29 marzo, la storia è diventata virale soltanto nelle ultime ore.

Venerdì scorso, il bambino era nella piazza di Ravello a giocare con alcuni amici, quando ha notato il portafoglio a ridosso del marciapiede. All'interno, cinque carte di credito e denaro contante per circa 200 euro, oltre ai documenti d’identità del proprietario: un uomo di 60 anni di nazionalità danese. A quel punto, lo ha portato al padre chiedendo di riportarlo al proprietario. Avvisata la polizia locale, in poche ore è stato rintracciato il proprietario che ha raggiunto subito gli uffici comunali dove il bimbo, accompagnato dal padre, gli ha restituito di persona il portafoglio.

La perdita del portafoglio, oltre al danno economico, avrebbe potuto avere anche altri tipi di ripercussioni per il turista danese: basti pensare, banalmente, all'impossibilità di imbarcarsi sul volo di ritorno per la Danimarca senza un documento valido, oltre ovviamente a tutti i problemi legati al blocco delle proprie carte da un altro paese. Forse anche per questo il turista danese ha offerto al piccolo di Ravello anche 50 euro come "ricompensa" per averlo ritrovato, evitandogli così anche grossi problemi per il ritorno in patria, ma il bimbo ha preferito rifiutare: per lui è bastata la soddisfazione di aver compiuto il gesto in maniera totalmente disinteressata.