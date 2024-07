video suggerito

Dal Kuwait a Napoli per operarsi: bimbo di 7 anni guarito da una grave malformazione Dastan, nome di fantasia, era affetto da una grave malformazione genito-urinaria: operato al Policlinico Federico II di Napoli, ora è guarito e sta bene.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il professor Esposito, il piccolo operato e la sorellina

Una splendida storia quella che arriva dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, dove il piccolo Dastan (nome di fantasia), 7 anni ed originario del Kuwait, è stato operato per una grave malformazione genito-urinaria ed ora sta bene: è guarito, e potrà tornare nel suo paese assieme alla sorellina che, a sua volta, aveva un piccolo problema risolvibile con una normale operazione chirurgica, anche questa eseguita senza problemi nel reparto di Chirurgia Pediatrica.

Il piccolo era stato già operato ad un anno a Kuwait City, ma il suo problema non era stato risolto. E col tempo, è nata la necessità di un nuovo intervento risolutivo. I genitori hanno così cercato in Rete chi potesse aiutarli, individuando la chirurgia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli come uno dei centri più rinominati per questo tipo di operazioni. A spiegarlo è stato lo stesso professor Ciro Esposito, direttore della Chirurgia Pediatrica dell’Azienda e della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica dell’Ateneo federiciano.

"Ci hanno contattato via Zoom e ci hanno parlato del piccolo e della sua storia. Dopo alcuni incontri on line, i genitori hanno deciso di venire a Napoli", ha spiegato il professor Esposito, "e così Dastan e la sorellina sono arrivati a Napoli nel mese di marzo per essere operati. L'intervento chirurgico di Dastan è stato tecnicamente complesso, proprio perché il bambino era già stato operato nel suo paese. Grazie alle tecnologie mini-invasive che adottiamo abitualmente nel nostro centro", ha aggiunto ancora Esposito, "abbiamo ricostruito le sue vie genito-urinarie salvando la funzionalità dei reni. Abbiamo operato anche la sorellina che aveva un piccolo problema chirurgico che abbiamo risolto definitivamente". Il piccolo, tornato a Napoli per i controlli, sta benissimo e risulta ormai completamente guarito, per la gioia dei genitori e dei medici stessi che lo hanno operato.

Il professor Ciro Esposito, il piccolo paziente e la sorellina