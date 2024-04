Salvini: “Un sindaco leghista a Napoli? Ci stiamo lavorando”. Poi incontra Manfredi

video suggerito

Matteo Salvini oggi a Napoli per un evento di partito è convinto: alle prossime elezioni Amministrative la Lega potrebbe esprimere un candidato a sindaco. Il vicepremier del governo Meloni spiega: «Sicuramente il centrodestra a Napoli e in Campania non sempre si è espresso al massimo negli anni passati, ma avrà l'onore e l'onere di offrire un cambiamento. È da tanti anni che governa la sinistra sia in Comune a Napoli che in Regione Campania. Ci stiamo già preparando ora per allora per un cambiamento serio, reale e concreto».

In visita al museo ferroviario di Pietrarsa il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti continua: «Essere oggi a Napoli avendo incontrato tanti sindaci della Lega, essere a salutare la nascita del primo gruppo consiliare della Lega in Consiglio comunale a Napoli – aggiunge – vuol dire che abbiamo fatto tanta strada».

E chissà se nelle sue parole già non si preconizzi la "spartizione": a Fratelli d'Italia la candidatura alla Presidenza della Regione Campania, con Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, in pole position per le Elezioni Regionali 2025 mentre alla Lega potrebbe andare la candidatura a sindaco per il centrodestra alle Amministrative 2027. Intanto il sindaco in carica, Gaetano Manfredi, eletto in quel campo largo del centrosinistra che ormai sempre sempre più sbiadito e impossibile da riproporre, ha avuto un confronto istituzionale col ministro Salvini. I temi ovviamente sono quelli dei trasporti, questione che a Manfredi sta molto a cuore.