Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è il secondo d'Italia per indice di gradimento Il primo cittadino partenopeo dietro solo a Michele Guerra, sindaco di Parma. Bene Mastella (Benevento), crollano Marino (Caserta) e Napoli (Salerno)

A cura di Giuseppe Cozzolino

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli / Foto Fanpage.it

Gaetano Manfredi è il secondo sindaco d'Italia per indice di gradimento. Lo svelta la Governance Poll, la classifica del Sole 24 ore che viene stilata ogni anno ed elaborata da Noto Sondaggi. Manfredi, sindaco di Napoli dal 18 ottobre 2021, è dietro solo a Michele Guerra, sindaco di Parma e anche lui appartenente come il titolare di Palazzo San Giacomo all'area del centro-sinistra. Manfredi ha raggiunto il 62% dei consensi degli intervistati, poco meno di Guerra (63%). Un ottimo risultato per il primo cittadino napoletano, già Rettore dell'Università Federico II di Napoli e che ha iniziato il suo mandato durante il difficile periodo della transizione post-Covid della città.

Mastella miglior "crescita", De Luca quarto tra i presidenti

Tra gli altri sindaci campani, spunta il balzo in avanti di Clemente Mastella, sindaco di Benevento: l'ex ministro della Giustizia è 12esimo in classifica con il 59%, ma fa segnare il miglior incremento di giudizi positivi (+6,3%) rispetto alla data delle elezioni. Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, è 47° (57,4% e −4,40%), mentre Marino è 75° (46% e −7,70%) su 80 sindaci presi in considerazione. Non è in classifica Avellino: la sindaca Laura Nargi è stata infatti eletta da appena un mese a Palazzo di Città, mentre il precedente sindaco Gianluca Festa, attualmente ai domiciliari per un'inchiesta della Procura di Avellino su presunte gare d'appalto pilotate, lo scorso anno era all'83° posto. Tra i presidenti di Regione, infine, è quarto Vincenzo De Luca: il presidente della Campania resta dietro a Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna) e Luca Zaia (Veneto).