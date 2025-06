video suggerito

Incidente in Tangenziale, 2 morti: la donna ancora da identificare. Riaperto svincolo Italia 90 Riaperta la rampa dello svincolo Italia 90 della Tangenziale di Napoli; proseguono gli accertamenti per identificare le due vittime dell’incidente di oggi, 27 giugno: sono rimaste decapitate. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Nico Falco

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il punto dell’incidente (da Google Maps)

Sono ancora in corso le operazioni per l'identificazione delle due persone decedute nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 13 di oggi, 27 giugno, sulla Tangenziale di Napoli, all'altezza dello svincolo di ingresso "Italia 90", ad Agnano; si tratta di un uomo e di una donna, che nell'impatto sono rimasti decapitati. Soltanto l'uomo è stato identificato, grazie a una patente di guida trovata dagli agenti: si tratta di un 80enne di Caivano (Napoli). Le salme sono state portate al Secondo Policlinico di Napoli per l'esame autoptico. Lo svincolo è stato riaperto al traffico alle 16.30.

La dinamica dell'incidente

Secondo i primi elementi raccolti i due, in sella a una moto Kawasaki, si stavano immettendo sulla Tangenziale di Napoli, in direzione di Capodichino, quando, superato lo svincolo, si sono scontrati con un autoarticolato. L'impatto è avvenuto quindi subito all'inizio del tratto autostradale, dopo una rampa di immissione dove la visibilità è estremamente limitata sia per chi già si trova sulla Tangenziale ma soprattutto per chi si sta immettendo.

La motocicletta sarebbe rimasta agganciata alla motrice e le due vittime sono state travolte, morendo sul colpo. Sul luogo dell'incidente è stata trovata una patente appartenente ad un cittadino napoletano di circa 80 anni, l'identificazione è arrivata grazie al documento. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, per l'avvio delle indagini, e il personale di Tangenziale per il ripristino della carreggiata; presenti anche i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare nulla per le due vittime.

Riaperto lo svincolo Italia 90

A seguito dell'incidente, per consentire i rilievi del caso, è stato necessario chiudere provvisoriamente lo svincolo di accesso "Italia 90", ovvero quello relativo al primo ingresso della Tangenziale ad Agnano. La rampa, ha comunicato Tangenziale Spa, è stata riaperta alle 16.30, circa due ore e mezza dopo, e nella zona non si registrano rallentamenti.