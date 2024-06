video suggerito

Pride, bandiera arcobaleno a Palazzo San Giacomo e incontro tra Manfredi, Conte e Schlein La bandiera arcobaleno a Palazzo San Giacomo in occasione del Pride: resterà fino a lunedì 1° luglio. Prima della parata incontro tra Manfredi, Conte e Schlein. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La bandiera del Pride esposta a Palazzo San Giacomo fino a lunedì 1° luglio, in occasione del Napoli Pride 2024, patrocinato dal Comune di Napoli. Per l'occasione, prima della parata ci sarà anche un incontro tra il sindaco Gaetano Manfredi con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ed il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. L'incontro si terrà alle 17.30, di domani venerdì 28 giugno.

Ferrante: "Amministrazione vicina a questo tema"

"L'esposizione della bandiera del Pride è un altro segnale di quanto questa Amministrazione sia sensibile al rispetto delle persone e pronta a condannare qualunque forma di discriminazione", ha spiegato assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del comune di Napoli, Emanuela Ferrante, "e con i tempi che corrono, è necessario manifestare e diffondere tale messaggio alla collettività con un segnale forte e colorato, affermando con determinazione l'impegno e la costanza nella difesa dei diritti".

Si parte a piazza Municipio alle 16 di sabato 29 giugno

Si tratta dell'edizione numero 17 del Pride a Napoli, con il tema di quest'anno che sarà "Fa' Pace coi diritti". L'appuntamento è per sabato 29, con concentramento alle ore 16 in piazza del Municipio e l'arrivo previsto attorno alle 20 in piazza Dante, dove si terrà lo Star Show. Madrina di questa edizione sarà Malika Ayane. L'incontro tra Manfredi, Schlein e Conte è previsto invece per domani, venerdì 28 giugno alle ore 17.30, alla vigilia della parata arcobaleno nella città di Napoli.