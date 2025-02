video suggerito

Belcanto: trama, cast e puntate della nuova serie tv su Rai1 con Vittoria Puccini Da Napoli a Milano per inseguire il sogno della musica, al via stasera lunedì 24 febbraio la nuova fiction Rai1 Belcanto. Protagonista della storia è Vittoria Puccini, che indossa i panni di Maria, e le sue figlie Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese). La trama della serie tv in quattro puntate, divise in otto episodi.

Al via Belcanto, con protagonisti Vittoria Puccini, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Caterina Ferioli, Adriana Savarese, Andrea Bosca, Vincenzo Ferrera, Serena De Ferrari. La nuova fiction targata Rai1, ambientata a metà ‘800 con la regia di Carmine Elia, racconta la storia di Maria e delle sue figlie Antonia e Carolina, in fuga da Napoli per inseguire il sogno del canto. Belcanto è composta da otto episodi suddivisi in quattro serate, ogni lunedì dal 24 febbraio fino al 17 marzo.

La trama della nuova fiction con Vittoria Puccini

Belcanto racconta la storia di Maria (Vittoria Puccini) e delle sue figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese) e del loro viaggio alla volta di Milano per inseguire il sogno del canto. Le tre donne si lasciano alle spalle un marito e padre violento, Igninio (Antonio Gerardi) per andare incontro al mondo dell'Opera di metà ‘800. Le protagoniste sono costrette a mettersi in gioco, lottando per la loro libertà contro il destino. Non mancano inganni, passioni e tradimenti. Nella prima puntata di Belcanto, in onda lunedì 24 febbraio su Rai1 dalle 21:30, Maria, Carolina e Antonia organizzano la loro fuga per Milano. Nel secondo episodio, invece, le tre donne verrano sorprese da una brutta notizia che le costringerà a ripensare ai loro piani.

Vittoria Puccini nella fiction Rai Belcanto

Il cast di Belcanto con Vittoria Puccini: attori e personaggi

Nel cast di Belcanto, tanti volti noti della televisione italiana:

Vittoria Puccini interpreta Maria Cuio

interpreta Maria Cuio Carmine Recano interpreta Domenico Bernasca

interpreta Domenico Bernasca Giacomo Giorgio interpreta Enrico De Marchi

interpreta Enrico De Marchi Caterina Ferioli interpreta Antonia Cuoio

interpreta Antonia Cuoio Adriana Savarese interpreta Carolina Cuoio

interpreta Carolina Cuoio Vincenzo Ferrera interpreta Maestro Crescenzi

interpreta Maestro Crescenzi Andrea Verticchio interpreta Saverio Nappi

interpreta Saverio Nappi Nicolò Pasetti interpreta Pavel Falez

interpreta Pavel Falez Serena De Ferrari interpreta Maddalena Bellerio

interpreta Maddalena Bellerio Antonio Gerardi interpreta Iginio Cuoio

interpreta Iginio Cuoio A ndrea Bosca interpreta Giacomo Lotti

interpreta Giacomo Lotti Andreas Pietschman interpreta Principe Ritcher

Giacomo Giorgio sul set di Belcanto

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

La serie Belcanto è composta da quattro puntate, che saranno possibile vedere in diretta su Rai1 o in streaming e replica su RayPlay. Nel momento in cui scriviamo, la programmazione completa risulta essere la seguente:

Prima puntata in onda lunedì 24 febbraio;

Seconda puntata in onda lunedì 3 marzo;

Terza puntata in onda lunedì 10 marzo;

Quarta puntata in onda lunedì 17 marzo;

Adriana Savarese, Caterina Ferioli e Serena De Ferrari sul set di Belcanto

Dove è stata girata la serie con Vittoria Puccini

Le riprese di Belcanto si sono svolte nella primavera dello scorso anno in diverse regioni italiane: Lazio, Campania e Lombardia. Si parte da Piazza del Plebiscito a Napoli, per arrivare a Tivoli (Piazza del Seminario e Piazza delle Erbe) per poi spostarsi a Nord. A Stezzano, in provincia di Bergamo, le riprese hanno preso luogo a Villa Caroli Zanci, a Pavia il Teatro Fraschini è stato usato per riprodurre la Scala di Milano, infine a Piacenza Piazza Sant'Antonino e il Teatro Municipale sono diventati il set di alcune scene importanti.