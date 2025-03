video suggerito

Belcanto, anticipazioni della terza puntata del 10 marzo: Carolina ottiene il ruolo, Antonia prova a vendicarsi Le anticipazioni della terza puntata di Belcanto in programma per lunedì 10 marzo 2025: cosa succederà nel prossimo appuntamento della fiction con Vittoria Puccini e Carmine Recano.

A cura di Gaia Martino

Le anticipazioni della terza puntata di Belcanto, la fiction con Vittoria Puccini, Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera, in onda il lunedì in prima serata su Rai 1. Il prossimo appuntamento con la serie tv è in programma per lunedì 10 marzo 2025 e trasmetterà, per i telespettatori, gli episodi 5 e 6 dal titolo "La Cenerentola" e "Il flauto magico". Carolina vincerà il ruolo da protagonista ne La Cenerentola, ma farà ingelosire tutte. Ecco le anticipazioni della puntata: attenzione spoiler.

Belcanto: le anticipazioni della terza puntata del 10 marzo 2025

Negli episodi 5 e 6 della serie televisiva Belcanto, in onda lunedì 10 marzo 2025, dalle 21.30 su Rai 1, Carolina vincerà a sorpresa sulla sorella e sulla misteriosa Sarrasine, ottenendo il ruolo da protagonista ne "La Cenerentola". La proposta scatenerà le gelosie della sorella e renderà il loro rapporto teso. Alla festa di fidanzamento di Maddalena e del colonello Falez, Carolina scoprirà un segreto su Sarrasine.

Svelato il nascondiglio di Olimpia che sarà uccisa da Falez

Nel secondo episodio della serata dal titolo Il flauto magico, Antonia, nella speranza di ottenere lo stesso ruolo della sorella ne La Cenerentola rivelerà al colonello Falez, attratto dalla ragazza fin dal loro primo incontro, il nascondiglio di Olimpia che, durante un tentativo di fuga, sarà uccisa dallo stesso Falez. Enrico, distrutto per la perdita della sorella, indagherà in cerca di vendetta: avrà dei sospetti sul coinvolgimento di Antonia e inizierà le sue ricerche per scoprire la verità. Intanto Carolina si ritroverà ad affrontare il ritorno di Saverio.