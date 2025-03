video suggerito

Belcanto, anticipazioni quarta e ultima puntata del 17 marzo: nel finale di stagione la decisione drammatica di Carolina Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Belcanto, in onda lunedì 17 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Nel finale di stagione della serie con Vittoria Puccini, la drammatica decisione di Carolina e la reazione di Maria. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Belcanto, in onda lunedì 17 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Gli spettatori assisteranno agli ultimi due episodi, intitolati Viva Verdi e Va, pensiero. La trama del finale di stagione sarà particolarmente intensa. Attenzione spoiler. Carolina riceverà dal Maestro Giuseppe Verdi la proposta per un ruolo importante, ma la donna sembrerà intenzionata a imbracciare le armi e a partire con Enrico per combattere contro gli austriaci. Maria farà di tutto per farle cambiare idea.

Belcanto, anticipazioni quarta e ultima puntata del 17 marzo

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Belcanto, in onda lunedì 17 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Nel settimo episodio intitolato Viva Verdi, Carolina affronta il dolore per il tradimento di Antonia. Enrico è ricercato dagli austriaci e si nasconde, in attesa di unirsi ai rivoluzionari e recarsi a Luino. Saverio, invece si propone di aiutarlo per raggiungere la Svizzera. Antonia, intanto, deve debuttare ne La Cenerentola e si prepara ormai sola contro tutti. Giacomo sarà messo davanti a un bivio, dovrà decidere se concentrarsi sulla carriera o sull'amore ritrovato.

La decisione di Carolina e la reazione di Maria

Nell'ultimo episodio di Belcanto, intitolato Va, pensiero, il Maestro Giuseppe Verdi è molto colpito da ciò che si dice del talento di Carolina e così le propone un ruolo molto importante, quello di Fenena del Nabucco. Carolina, tuttavia, ha preso una decisione drastica. Intende imbracciare le armi e partire con Enrico per combattere contro gli austriaci. Maria non ha intenzione di lasciarla andare perché teme di perderla. Per proteggerla, tenterà in tutti i modi di convincerla che il canto sia la sua strada e che quella offerta da Giuseppe Verdi sia un'occasione irripetibile. Antonia, al contrario, tenterà di ottenere il ruolo che è stato offerto alla sorella.