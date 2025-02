video suggerito

Belcanto, anticipazioni della seconda puntata del 3 marzo: Carolina scopre una verità sconvolgente su Maria Le anticipazioni della seconda puntata di Belcanto, in onda lunedì 3 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Nel secondo e terzo episodio della serie con Vittoria Puccini, Caterina Ferioli e Adriana Savarese, vengono svelati i segreti di Maria.

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction Belcanto, in onda lunedì 3 marzo alle dalle 21:30 su Rai1. Negli episodi Don Giovanni e Casta Diva continua la storia di Maria, interpretata da Vittoria Pucini, e delle sue figlie Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese).

Belcanto, anticipazioni seconda puntata del 3 marzo

Le anticipazioni della seconda puntata di Belcanto, in onda in prima serata su Rai1 dalle 21:30. Nell'episodio intitolato Don Giovanni, il maestro Crescenzi decide di concedere un'opportunità ad Antonia, chiedendo in cambio anche la presenza di Carolina nella sua classe di canto. Nel frattempo, Maria inizia a lavorare come domestica presso la famiglia Bellerio per cercare di mettere da parte la somma utile a coprire le spese per le lezioni di canto delle sue figlie. Carolina, invece, viene minacciata di essere espulsa dalla scuola di Crescenzi se non impara a leggere. La ragazza dovrà anche fare i conti con una scoperta sconvolgente che ha a che fare con sua madre.

Antonia partecipa alla selezioni per la gara musicale del Principe Richter

Il secondo episodio, intitolato Casta Diva, si apre con i turbamenti di Carolina per aver scoperto il passato da cantante lirica di Maria. La ragazza scappa, decisa a tornare a Napoli da Saverio. A fermarla è la sorella, che la convince a rimanere a Milano. Antonia, nel frattempo, conquista giorno dopo giorno l'affetto di Giacomo Lotti, che la vede come un'alleata per avvicinarsi a Maria. La ragazza partecipa alla selezione di Crescenzi per la gara musicale del Principe Richter, Carolina, invece, prende lezioni private dal maestro.