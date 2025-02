Belcanto, anticipazioni della prima puntata del 24 febbraio: Maria, Carolina e Antonia fuggono a Milano

video suggerito

Le anticipazioni della prima puntata di Belcanto, in onda stasera lunedì 24 febbraio alle ore 21:30 su Rai1.

Stasera, lunedì 24 febbraio, in onda in prima serata alle 21:30 su Rai 1 (e in straeaming su Rai Play) Belcanto. La fiction vede come protagonista Vittoria Puccini (Maria), Caterina Ferioli (Antonia), Adriana Savarese (Carolina) e Antonio Gerardi (Iginio). La storia, ambientata a meta dell'Ottocento, racconta la fuga da Napoli di una madre e delle sue figlie, intenzionate a farsi strada nei teatri di Milano grazie al loro talento.

Anticipazioni Belcanto, cosa succede nella prima puntata del 24 febbraio

Le anticipazioni della prima puntata di Belcanto, in onda lunedì 24 febbraio alle opre 21:30 su Rai1. La serie, diretta da Carmine Elia, si apre con l'episodio La regina della notte, ambientato a Napoli nel 1847. Maria e le sue figlie Carolina e Antonia sbarcano il lunario truffando per le strade della città insieme ad Iginio, padre delle ragazze e marito della protagonista. L'uomo, quando scopre che Antonia parteciperà a un provino a Milano, punisce severamente le donne. Sarà Carolina che, nonostante sia legata sentimentalmente a Saverio (Andrea Verticchio), organizzerà la loro fuga verso Nord.

Maria, Antonia e Carolina riescono a scappare

Nel secondo episodio, intitolato Ave Maria, Maria, Antonia e Carolina riescono a raggiungere Milano grazie a Domenico Bernasca (Carmine Recano). L'uomo è il gestore della locanda La mano di ferro, motivo per cui sta tornando in città. Una volta giunte lì, però, le donne scoprono che Antonio ha perso il ruolo e chiedono aiuto a Domenico per vitto e alloggio. Madre e figlie serviranno ai tavoli della sua taverna. Nel frattempo, Maria si rivolge al maestro di canto Crescenzi (Vincenzo Ferrara) e al tenore Giacomo Lotti (Andrea Boschi) chiedendo loro di dare una mano ad Antonia. Carolina, desiderosa di mettersi in contatto con Saverio, si recherà dallo scrivano Enrico De Marchi (Giacomo Giorgi) per una lettera da inviare al suo grande amore.