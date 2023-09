Vittoria Puccini presenta la figlia Elena Preziosi a Venezia 2023: tulle e fiocchi alla sfilata Vittoria Puccini ha preso parte alla One Night Only di Giorgio Armani a Venezia con la figlia 17enne Elena Preziosi.

A cura di Giusy Dente

Vittoria Puccini e la figlia Elena alla One Night Only di Giorgio Armani

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Alta Moda ha sfilato a Venezia, dove Giorgio Armani ha portato le sue creazioni sabato 2 settembre, quando si è svolta la One Night Only. L'evento si è tenuto durante l'80esima edizione del Festival del Cinema, in presenza di tantissime celebrity di fama internazionale. Sono giunti in Italia Jessica Chastain, Regé-Jean Page, Camila Mendes, Sydney Sweeney. Presenti anche Sofia Loren, Miriam Leone (futura mamma in slip dress turchese) Alessandra Mastronardi e Kasia Smutniak. Vittoria Puccini ha preso parte allo show assieme alla figlia Elena.

Vittoria Puccini e Elena Preziosi in Giorgio Armani

Vittoria Puccini a Venezia con la figlia Elena

Galeotto fu il set di Elisa di Rivombrosa, che oltre a consacrare professionalmente Vittoria Puccini nel panorama del cinema e della tv, le fece anche trovare l'amore. Proprio durante le riprese della nota fiction, infatti, conobbe e si innamorò del collega Alessandro Preziosi. I due hanno avuto una lunga relazione, durata dal 2004 al 2010 e hanno avuto una figlia, Elena. Proprio con lei (oggi 17enne) Vittoria Puccini ha preso parte alla One Night Only di Giorgio Armani.

Vittoria Puccini in Giorgio Armani con gioielli Bulgari

I look di Vittoria Puccini e Elena Preziosi

Madre e figlia hanno indossato le eleganti creazioni di Giorgio Armani per la serata di gala, puntando su colori chiari. Glicine per Vittoria Puccini, avvolta in una nuvola di tulle. I look eterei in nuance delicate sono i suoi preferiti: stavolta ha scelto un abito con profonda scollatura a V e maxi gonna plissettata. La scollatura è stata ulteriormente messa in evidenza dal collier di diamanti firmato Bulgari. Black&white per sua figlia Elena, fasciata in un abito monospalla con dettaglio cut out frontale e impreziosito da due grossi fiocchi. La 17enne ha completato il look con orecchini pendenti e sandali color oro. Capelli ricci per l'una e liscissimi per l'altra, madre e figlia hanno incantato con la loro eleganza senza tempo. E impossibile non notare la somiglianza di Elena coi genitori!