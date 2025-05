video suggerito

Belve, chi sono gli ospiti delle interviste di martedì 20 maggio: le anticipazioni Martedì 20 maggio va in onda una nuova puntata di Belve, in prima serata su Rai2. Francesca Fagnani avrà come ospiti in studio Raz Degan, Benedetta Rossi, Floriana Secondi e Michele Morrone.

A cura di Ilaria Costabile

Martedì 20 maggio va in onda una nuova puntata di Belve, in cui saranno ospiti Raz Degan, Benedetta Rossi e Floriana Secondi. I tre protagonisti della puntata dovranno sostenere le domande pungenti di Francesca Fagnani, che indagherà vari aspetti della loro vita, sia dal punto di vista professionale che privato. L'appuntamento, che torna dopo la prima semifinale di Eurovision della scorsa settimana, è per martedì alle ore 21:00 su Rai2.

Gli ospiti di Belve si accomoderanno -per modo di dire- sullo sgabello con di fronte Francesca Fagnani, pronta a sfogliare le pagine della sua agendina rossa nella quale sono appuntate le domande che pone ai personaggi chiamati a raccontarsi nello spazio di interviste più scomodo della tv. Tra i protagonisti della puntata del 20 maggio c'è Raz Degan, attore, ex modello, uno dei volti più noti del piccolo schermo che si racconta senza remore, partendo da quel famoso spot in cui recitando la battuta "Sono solo fatti miei" è diventato famoso ovunque: "Quattro battute che possono cambiare una vita. Ho pensato a fare più soldi possibili ché il successo sarebbe durato poco". Legato molto più alla spiritualità che al successo e alla materialità, l'attore parla anche delle sue pratiche più intime: "Da venti anni pratico Brahmācarya, cioè mantenere l’energia sessuale dentro per motivi spirituali. Fai sesso ma non eiaculi".

Dopo l'attore israeliano, arriva un altro sex symbol tra moda e cinema di piattaforma, si tratta di Michele Morrone, ormai famosissimo fuori dall'Italia, dove però non mancano orde di fan. È il momento, poi, di due donne. Si tratta di Benedetta Rossi, la food creator che ha creato un impero con il canale YouTube "Fatto in casa da Benedetta", trasferitosi poi sui social dove è seguito da milioni di utenti e diventato poi un programma televisivo. Dopo libri pubblicati e anche una linea di utensili da cucina pubblicizzati da Benedetta Rossi, per la marchigiana è iniziata una nuova era imprenditoriale. Infine, grande attesa anche per Floriana Secondi, tra i volti più iconici del Grande Fratello, è stata protagonista di molte trasmissioni tv, ed è nota per il suo carattere, particolarmente fumantino.