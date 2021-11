Il nome della figlia di Valentino Rossi: “È particolare, ci abbiamo pensato e ci è piaciuto” Appeso il casco di MotoGP al chiodo, Valentino Rossi sta per diventare padre: tra qualche mese la sua compagna Francesca Sofia Novello metterà al mondo la loro prima figlia.

A cura di Paolo Fiorenza

L'eterno ragazzo Valentino Rossi a Valencia ha chiuso definitivamente un capitolo della sua vita, quello del pilota di motociclismo chiamato leggenda, con 9 titoli mondiali vinti e un popolo tifoso fatto appassionare alle due ruote in tutto il mondo, e ne ha aperto un altro non meno impegnativo e pieno di sfide. Il campione marchigiano diventerà padre tra qualche mese, quando avrà 43 anni: tra febbraio e marzo la sua compagna Francesca Sofia Novello darà alla luce la loro prima figlia.

La presenza della 28enne modella nel paddock del GP Valencia, ultimo della carriera del numero 46, è stata l'occasione per gettare uno sguardo sul Valentino futuro padre: "Ancora non credo si sia reso conto al 100% di quello che arriverà a stravolgere le nostre vite. Però chiede, appena sente un calcio corre a mettere la mano sulla pancia, è partecipe di tutto quello che succede".

Francesca sa che adesso il suo ruolo diventerà ancora più fondamentale nella vita di Rossi: "Sono contenta, perché lo vedo sereno, non è la fine di niente, solo quella di Vale pilota di MotoGP. Perché adesso inizierà la storia di pilota di auto, di papà, di capo del suo team. È tranquillo, e vederlo così mi rende felice – spiega alla Gazzetta dello Sport – Non c’è uno sportivo di qualsiasi sport che a 42 anni sia stato così competitivo. Valentino è unico. Doveva arrivare questo giorno, lascia avendo costruito un impero".

Quanto al nome della futura principessa di casa Rossi, Francesca fa capire che c'è un principio di accordo, sul quale tuttavia vige il massimo riserbo: "Non siamo ancora sicurissimi, perché è un nome particolare e dobbiamo pensarci bene. È capitato casualmente mentre stavamo ridendo e scherzando, ci abbiamo pensato un po’ e ci è piaciuto. Però la decisione definitiva ancora non c’è". C'è quella di essersi scelti per la vita: l'amata Tavullia li aspetta.