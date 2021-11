Valentino Rossi portato in trionfo a Valencia dopo l’ultimo Gp: “É fantastico” Al termine dell’ultimo Gran Premio della sua carriera Valentino Rossi ha festeggiato con tutto il suo team la fine di una straordinaria carriera.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver tagliato il traguardo e celebrato con i tifosi, Rossi ha percorso l'ultimo giro in pista con la sua Yamaha e poi è stato festeggiato ai box, anche dai membri del team di altre squadre. Dopo di che senza passare tra i microfoni delle televisioni di tutto il mondo Valentino si è rintanato nel suo box dove è iniziata una grande celebrazione, una festa vera e propria, una festa infinita. Perché non si celebra l'addio alle corse di Rossi, ma la chiusura di una carriera straordinaria. Una festa che non finisce e in cui è stato portato in trionfo il 9 volte campione del mondo.

Momenti che rimarranno per sempre nella storia dello sport, della MotoGp sì, ma anche dello sport italiano e in particolare sarà così per i tifosi di Valentino Rossi. Non è mai semplice accettare che il proprio beniamino si ritiri e lascia l'attività. Rossi lo fa a 42 anni, con un palmares strepitoso e soprattutto con un modo diverso da tutti altri. Senza lacrime, giusto un po' di commozione e poi tanta gioia, una festa vera e propria. Con il suo box, popolato anche di amici che ha intonato dei cori da stadio e lo hanno portato poi in trionfo.