“Ho un solo rimpianto”: le lacrime di Francesca, crollata nel giorno dell’addio di Valentino Rossi Grande emozione per Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino Rossi, dopo l’ultima gara in MotoGP del Dottore a Valencia: “Dal terzo giro son crollata”.

A cura di Vito Lamorte

L'ultima gara di Valentino Rossi ha emozionato tutti gli appassionati di sport del mondo e il 14 novembre 2021 rimarrà una data storica per il mondo dei motori. Uno dei piloti più forti della storia, se non il migliore, ha appeso i guanti e il casco al chiodo dopo più di vent'anni al top e a Valencia è andato in scena un weekend di riconoscimenti in grande stile per il Dottore.

Nel box del numero 46, che ha chiuso al decimo posto la sua ultima gara in MotoGP, è partita la festa con amici e tutti gli uomini del team Petronas Yamaha SRT: cori e tanto caos da parte di tutti i presenti mentre al Ricardo Tormo c'era la premiazione ma un momento che hanno incarnato esattamente la preghiera di Valentino alla vigilia ("Vorrei che fosse un ritiro divertente, col sorriso").

Chi non è riuscito a trattenere le lacrime è stata Francesca Sofia Novello, la fidanzata di ValeRossi, che ai microfoni di Sky ha parlato dopo l'ultima gara del nove volte campione del mondo e ha esternato così i suoi pensieri in quei momenti: "Parlano i miei occhi, dal terzo giro sono crollata".

La compagna del Dottore è in dolce attesa ed è visibilmente commossa: "L'unico dispiacere vero che ho, lo dico sempre, è di essere arrivata tardi, negli ultimi 4 anni della sua carriera. Non ho vissuto vicino a lui tutte le gioie e le emozioni degli anni in cui vinceva tutto. Lo dico perché le emozioni sono sempre forti per me, anche quando arriva decimo in qualifica, non oso immaginare cosa avrei provato se ci fossi stata in quel periodo. Ma allo stesso tempo sono estremamente contenta di essere arrivata al momento giusto, mi sono innamorata di un uomo che diventerà il padre di mia figlia".

Francesca Sofia Novello si è soffermata anche sulla paternità: "Secondo me non se ne è reso conto benissimo…ma è molto curioso, mi fa un sacco di domande. I nomi? Siamo indecisi tra due".

Valentino Rossi ha ringraziato tutti dopo la grande festa nel suo box con il suo team, i suoi amici, la sua compagna e anche membri di altri team. Il numero 46 aveva chiesto un momento di gioia e così è stato: “Hanno provato a farmi piangere, ma questa è una festa”.