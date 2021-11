Valentino Rossi decimo nell’ultima corsa della carriera: a Valencia scortato da tutti dopo l’arrivo A Valencia Valentino Rossi ha disputato l’ultima gara della sua carriera in MotoGP, ed è arrivato decimo. Dopo la gara Rossi ha festeggiato con gli altri piloti.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale piloti era stato già assegnato da qualche settimana quello costruttori pure e con Quartararo e la Ducati che hanno già avuto modo di festeggiare a Valencia l'attenzione era posta soprattutto sull'ultima gara di Valentino Rossi che si è classificato decimo. Al termine della gara, vinta da Bagnaia, tutti i piloti si sono fermati per aspettare Valentino, che li ha presi in contropiede. Perché Rossi si è fermato e ha festeggiato con i suoi tifosi a bordo pista.

L'ultima gara di Valentino Rossi. Chissà se quando era sulla griglia ha pensato alla gara disputata il 31 marzo 1996, la prima della sua carriera in MotoMondiale. Il ‘Dottore' è partito dalla quarta fila e ha mantenuto a lungo la decima posizione, uno dei tanti giovani rampanti italiani, Enea Bastianini, lo supera, ma la decima piazza la riprendere velocemente perché Rins cade e si ritira. Rossi a lungo viene scortato da Morbidelli e Dovizioso, mentre davanti uno dei suoi allievi Bagnaia si mette davanti al pole-man Martin e scappa. Sul podio anche Miller, tre Ducati sul podio. Rossi è 10° e quando finisce la gara viene scortato da tutti i piloti che lo aspettano e vogliono accompagnarlo fino ai box.

Rossi li sorprende però, perché si ferma con dei tifosi a bordo pista, applaudi, abbracci, forse lacrime, tante foto e gli abbracci arrivano pure dagli altri piloti, che a uno a uno lo salutano. Un bel momento. Rossi poi si rimette in sella alla sua Yamaha numero 46 e riprende la via della pista, in lacrime arriva al suo box, dove lo attendono tutti. ‘Grazie per lo Spettacolo' gli dice la Suzuki, poi il saluto a tutti, l'ultimo grande applauso, anzi un'ovazione.