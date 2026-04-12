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Boga è l’arma in più di Spalletti per la corsa Champions: “La Juve mi ha salvato la carriera”

Boga decide uno scontro diretto per la Champions League e continua a convincere tutti in maglia Juventus: il riscatto dal Nizza è ormai vicino e il suo futuro sembra sempre più bianconero.
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A cura di Vito Lamorte
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Jeremie Boga ha deciso in favore delle Juventus lo scontro diretto per la Champions contro l'Atalanta e ai microfoni di DAZN ha usato parole molto forti per descrivere i suoi primi mesi in bianconero: “Siamo molto contenti, abbiamo lottato tutta la partita. Vincere qui non è facile, ma col cuore abbiamo dimostrato di voler andare in Champions. La Juve mi ha salvato la carriera: essere qui è un sogno".

Il jolly offensivo si conferma decisivo anche a Bergamo, rafforzando l’idea di essere uno degli acquisti più riusciti della stagione per la Juventus. Il club bianconero continua a godersi le prestazioni dell’esterno, destinato a restare anche in futuro, con il riscatto dal Nizza già all’orizzonte.

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I numeri parlano chiaro: quattro reti e un assist in nove partite di campionato, che diventano undici considerando anche Champions League e Coppa Italia. Un impatto forte, che ha inciso anche contro la sua ex squadra, contribuendo in maniera concreta alla corsa Champions della Juve.

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Boga trascina la Juve: da scommessa a uomo chiave per la Champions

Dopo un periodo complicato in Francia, Boga sta ritrovando fiducia e continuità, diventando sempre più centrale nel progetto guidato da Luciano Spalletti. Non solo qualità e dribbling: l’ivoriano si sta rivelando determinante anche sotto porta, trasformandosi in una risorsa offensiva completa.

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Determinante, in questo senso, anche l’intuizione dell’allenatore bianconero, che lo ha adattato al ruolo di falso nove per sopperire alle difficoltà realizzative di altri attaccanti. Una scelta che ha dato risultati concreti, sia in termini di punti che di sviluppo del gioco offensivo.

Il futuro sembra ormai segnato. A confermarlo è stato proprio Giorgio Chiellini nel pre-partita della New Balance Arena di Bergamo: "Il suo futuro verosimilmente sarà ancora bianconero". Un’indicazione chiara, che lascia pochi dubbi sulla volontà del club di puntare ancora su Boga.

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