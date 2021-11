Valentino Rossi dopo l’addio alla MotoGP: “Hanno provato a farmi piangere, ma questa è una festa” Valentino Rossi dopo aver chiuso la sua carriera e festeggiato nel suo box in un’intervista tv ha detto: “Sono contento di aver fatto una splendida gara”.

A cura di Alessio Morra

Un addio alla sua maniera, alla maniera del Valentino Rossi vincente e sempre scanzonato di inizio carriera. Una gara perfetta, una delle migliori della stagione, chiusa al decimo posto, poi l'omaggio di tutti i piloti e soprattutto quello dei suoi tifosi, che lo hanno applaudito già a fine gara, e poi in corsia box tutti fermi ad applaudirlo, Rossi ha ringraziato tutti e poi ha iniziato una grande festa nel suo box, con il suo team, i suoi amici, la sua compagna e anche membri di altri team. Un momento unico per lui ma anche nella storia di questo sport. Oltre un'ora dopo la fine della gara il ‘Dottore' si è presentato con gli occhiali da sole in Tv e ai microfoni di Sky ha detto: "Ho fatto stage diving come Jim Morrison nel 1978 (ma in realtà era prima perché nel 1971 Jim Morrison è morto ndr.) è stato sempre il mio sogno, speravo di farlo al Mugello, ma temevo che non mi trovassero più e allora l'ho fatto nel box. Il weekend è stato bello, ero preoccupato, ma è andata bene, ho avuto tante sorprese: la festa, i piloti della Academy con i caschi, il giovedì. Una festa nel mio stile, abbiamo fatto casino, abbiamo bevuto, abbiamo rotto un po' di cose e sono molto contento di aver fatto una bella gara, ho fatto una gara nella top ten. Penso in fondo che questa è l'ultima gara del campionato, non l'ultima della carriera".

Ha spiegato anche Rossi che ha fatto di tutto per non piangere in questo weekend e ha detto con tanto piacere di essere felice per il 10° posto di Valencia: "Ho sempre cercato di fare un'ultima parte della stagione nel mio stile, soprattutto l'ultima gara, hanno provato a farmi piangere, ho visto tanti messaggi che mi sono piaciuti molto, ma questa è una festa. Smettere è stata una festa. Magari smetto anche l'anno prossimo. Sono fiero di aver fatto una bella gara, ho dato il massimo, sono riuscito a pensare a come andare forte non all'ultima gara. Anche in futuro potrò dire che l'ultima gara sono arrivato decimo".