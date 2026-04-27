Mirra Andreeva vince e scoppia a piangere a Madrid dopo lo sfogo brutale : “Non sono una campionessa”

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Alla fine Mirra Andreeva ce l’ha fatta, ma che fatica per battere Bondar. La partita tra la tennista russa numero 8 al mondo e quella ungherese è stata un saliscendi di emozioni, con capovolgimenti costanti di copione. La giocatrice favorita ha pagato dazio alla tensione e alla pressione, lasciandosi andare dopo il saluto con l’avversaria alle lacrime in campo. Uno sfogo quasi isterico per la ragazza russa che poco prima si era sfogata pesantemente con il suo team, dimostrando di non credere nelle sue potenzialità.

Mirra Andreeva a Madrid vince una partita complicata contro Bondar, lo sfogo con il team

Questo perché Andreeva ha accumulato tanto stress durante il match. Un primo set perso al tie-break, diversi momenti difficili anche per fattori ambientali (ha sentito odori molesti e l'ha comunicato all'arbitro) fino poi al terzo e decisivo parziale dove finalmente le cose sembravano essersi messe bene. Si è portata fino al 5-1 Mirra Andreeva che ormai sembrava avere la vittoria in pugno e invece ecco che la luce si è spenta. Dopo essersi accomodata in panchina, la giocatrice russa ha iniziato ad urlare in direzione del suo angolo: "Io non sono una campionessa, io non sono una campionessa. Perderò questa partita, la perderò. Sono una barzelletta".

Le lacrime alla fine del match

Da 5-5 Mirra si è ritrovata sotto 6-5 nel terzo e decisivo set. Fortunatamente, nel momento più difficile, si è rivista Andreeva che è riuscita a portare il parziale al tie-break dove poi si è imposta chiudendo il discorso. Un lungolinea vincente di rovescio e un’esultanza sentita, stringendo entrambi i pugni. Molto provata Andreeva che dopo aver salutato l’avversaria a rete si è girata in direzione della sua squadra e non ha retto la commozione. In quel momento tutte le emozioni provate durante il match sono venute fuori in modo dirompente, ed ecco le lacrime copiose sul suo volto.

Ha pianto anche mentre salutava gli spalti Mirra che ha dimostrato dunque di aver sentito molto il match. Non è la prima volta che questa ragazza si lascia andare a sfoghi, o a momenti di pura impulsività legati anche alla sua giovane età. La ragazza si farà, e crescerà sia tennisticamente che caratterialmente.