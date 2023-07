Il matrimonio di Luca Marini e Marta Vincenzi: i look della sposa (con dettaglio nascosto) Luca Marini e Marta Vincenzi sono marito e moglie. La sposa ha indossato 3 abiti nel grande giorno: uno romantico, uno prezioso, uno sbarazzino.

A cura di Giusy Dente

I tre vestiti da sposa di Marta Vincenzi

Luca Marini e Marta Vincenzi sono marito e moglie. Il motociclista 26enne ha sposato la storica fidanzata, conosciuta sui banchi di scuola, che oggi gestisce un'attività di estetista a Cattolica. Le nozze si sono svolte nella chiesa parrocchiale di Tavullia (provincia di Pesaro e Urbino) venerdì 21 luglio, poco dopo le 16.30. Presente, in qualità di testimone, il fratello dello sposo: Valentino Rossi. I due hanno padri diversi, ma sono entrambi figli di Stefania Palma. Col pilota c'erano ovviamente la compagna Francesca Sofia Novello e la loro bambina Giulietta. Dopo il rito religioso, gli sposi e i loro ospiti si sono spostati per proseguire i festeggiamenti a Villa Cattani Stuart, una location molto rinomata delle Marche. La sposa nell'arco della giornata ha cambiato tre abiti, in tre stili diversi: uno romantico, uno prezioso, uno sbarazzino.

Marta Vincenzi romantica in Chiesa

Per il ricevimento in Chiesa, la sposa ha scelto un look classico e tradizionale, molto romantico. Ha scelto il modello Kelly di Atelier Emé, una creazione preziosa da principessa: corpetto semitrasparente in tulle, drappeggio sartoriale in vita, ampia gonna con coda lunga tre metri. Lo strascico era stato personalizzato con le iniziali degli sposi. Il velo ha conferito al look nuziale un aspetto ancora più sofisticato, elegante e senza tempo.

Marta Vincenzi in Atelier Emé

Al ricevimento con l'abito a sirena

Dopo il rito religioso in Chiesa, gli sposi si sono spostati coi loro invitati a Villa Cattani Stuart. Qui Marta Vincenzi si è cambiata d'abito, stupendo i presenti con un elaborato vestito a sirena color avorio in pizzo, impreziosito da scintillanti punti luce. A renderlo moderno sia il dettaglio cut-out sull'ombelico che la profonda scollatura sulla schiena.

Marta Vincenzi in Atelier Emé

La sposa fa festa col vestito corto

Come molte spose fanno, anche Marta Vincenzi ha svelto di chiudere il grande giorno con un minidress. Questa scelta piace perché consente certamente maggiore libertà di movimento, così da potersi scatenare in pista da ballo con gli amici al termine della festa. La scelta della sposa è caduta sul modello Jolie: una creazione con corpino semitrasparente interamente ricamato di paillettes, profonda scollatura a V, gonna con frange di piume ricamate sul fondo.