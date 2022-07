Selvaggia Roma incinta risponde all’ex Francesco Chiofalo: “Quando il c*lo brucia, la bocca sparla” Selvaggia Roma in dolce attesa ha ascoltato il lungo messaggio del suo ex Francesco Chiofalo pubblicato nelle stories. Non solo gli auguri per la gravidanza, per lei sono arrivate una serie di offese alle quali l’ex gieffina ha deciso di replicare: “Solite favole”.

Botta e risposta social tra i due ex, Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, i "Lenticchi" di Temptation Island che dopo il programma a cui hanno partecipato nel 2017 decisero di mettere un punto alla loro storia segnata da durissime liti e tradimenti. A distanza di anni si torna a parlare di loro, dopo l'annuncio della gravidanza di lei che aspetta il primo figlio con il calciatore Luca Teti. Ieri pomeriggio Chiofalo ha deciso di fare gli auguri alla sua ex fidanzata, arricchendo però il suo messaggio con durissime accuse: "Sono contento per lei anche se mi ha augurato la morte" sono state alcune delle sue parole arrivate – ovviamente – anche alla destinataria la quale ha replicato per le rime.

La replica di Selvaggia Roma a Francesco Chiofalo

Selvaggia Roma ha ascoltato le parole dette dal suo ex Francesco Chiofalo tra le Instagram stories e ha replicato a sua volta sul suo profilo:

Si, ho sentito gli auguri di F.C. Ma sinceramente dopo che ha detto le sue solite favole rispondo così. Quando il culo brucia la bocca sparla sempre. Ricordatevelo.

Infine ha concluso: "Io sempre signora e lui lo sa, con questo vi auguro buona serata". Senza ribadire o smentire i concetti espressi dal suo ex ha deciso di replicare sostenendo che la sua sia solo invidia.

Cosa aveva detto Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo su Instagram ieri pomeriggio ha deciso di commentare la gravidanza di Selvaggia Roma concludendo il suo lungo messaggio con gli auguri. Prima però ha vomitato una valanga di offese per la sua ex sostenendo che lei abbia inventato tutto quando era al GF Vip riguardo la sua condizione familiare, che sia una persona cattiva perché gli ha augurato la morte. Nonostante ciò, ha confessato di essere contento per lei: "A prescindere da tutto sono contento quando si mette al mondo una vita, i bambini sono un dono di Dio. Sono contento. Auguri Selvaggia".