L’azienda di moda di Victoria Beckham è in rosso, avrebbe perso quasi 64 milioni di euro

A cura di Elisabetta Murina

L'azienda di moda di Victoria Beckham è in perdita di quasi 54 milioni di sterline. A farlo sapere il sito inglese The Mirror, che ne spiega anche il motivo, dando la "colpa" alla pandemia e ai prezzi troppo alti dei capi d'abbigliamento.

Bilancio in rosso per l'azienda di Victoria Beckham

Victoria Beckham è titolare di un brand di abbigliamento e di uno di make up, entrambi a suo nome. E se nel campo della cosmetica gli affari sembrano procedere per il verso giusto, lo stesso non si può dire della moda. Stando al The Mirror, l'azienda sarebbe in rosso per un totale di 53,9 milioni di sterline, con 29 milioni dovuti ad altre iniziative imprenditoriali dei Beckham.

Sono due i motivi principali di questa perdita: la pandemia, che ha rallentato gli acquisiti, e il costo troppo eccessivo dei capi di abbigliamento, tra i 400 e i 600 euro per acquistare un maglione e un paio di jeans. "Questo gruppo ha risposto rapidamente agli effetti della pandemia e ha controllato la propria liquidità e spesa, il che ha portato a una significativa riduzione delle perdite operative del 57%, grazie all'efficienza dei costi in tutta l'azienda e alla ricalibrazione del proprio modello di business per renderlo sostenibile per a lungo termine", si legge in un report che ha analizzato l'azienda e spiegato quanto successo.

Il patrimonio di Victoria e David Beckham

Nonostante le perdite del suo brand di moda, per Victoria Beckham gli affari procedono comunque per il verso giusto, soprattutto grazie al brand che si occupa di make up e cura della bellezza. In più, si parla sempre di perdite irrisorie rispetto al patrimonio totale della coppia: insieme i Beckham hanno un utile che ammonta quasi a 12 milioni di sterline, pari a oltre 14 milioni di euro.