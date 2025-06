video suggerito

Re Carlo nominerà cavaliere David Beckham: Victoria, già ex Posh Spice, diventa davvero una Lady L'ex calciatore inglese riceverà l'onorificenza il 13 giugno. Insieme a lui, anche la moglie Victoria si trasformerà ufficialmente in "Lady Beckham". Un vero e proprio tributo per quella che per anni, all'epoca della sua carriera nella Space Girls, aveva scelto il soprannome di "Posh".

A cura di Stefania Rocco

Il 13 giugno sarà una data storica in casa Beckham. Secondo quanto riportato dalla BBC, David riceverà il titolo di cavaliere da Re Carlo III. Un riconoscimento ufficiale che premia la sua carriera nel calcio (115 presenze nella nazionale inglese, tre Mondiali, un Triplete con il Manchester United nel 1999), ma anche e soprattutto l’impegno nella beneficenza. Ambasciatore dell’UNICEF, recentemente anche volto della King’s Foundation, Beckham è riuscito nel tempo a conquistare la stima dei britannici e della casa reale inglese. Eppure, questo cavalierato sembrava destinato a sfuggirgli. Per anni, infatti, è rimasto fuori dalla lista a causa di una serie di scandali: prima una delicata vicenda fiscale legata al presunto mancato pagamento delle tasse nel Regno Unito; in seguito alcune e-mail private, diventate pubbliche, in cui si lasciava andare a sfoghi coloriti contro il comitato responsabile delle onorificenze, “colpevole” di averlo escluso ancora una volta.

Victoria Beckham "non vede l'ora di firmarsi Lady Beckham”

Con l’onorificenza della quale sarà insignito il marito, Victoria Beckham diventerà ufficialmente "Lady Beckham". Quella che negli anni ’90 si faceva chiamare Posh Spice — “posh” nel senso di chic, sofisticata, quasi snob — oggi può vantare un titolo che la rende nobile sul serio. Un titolo che, secondo indiscrezioni riportate da The Sun, “non vede l’ora di poter usare per firmare”. Da “Posh” a “Lady” il passo è stato – più o meno – breve, soprattutto se nel frattempo hai fondato un impero della moda e sposato un’icona del calcio locale.

Beckham e Windsor: una storia (quasi) di famiglia

David e Victoria non sono certo degli sconosciuti a Buckingham Palace. Anzi, negli ultimi vent’anni, sono stati ospiti fissi alle cerimonie reali più importanti: dal matrimonio di William e Kate nel 2011 a quello di Harry e Meghan nel 2018. Sempre impeccabilmente vestiti e perfettamente aderenti ai dettami del protocollo, in quelle occasioni sono apparsi addirittura più istituzionali di certi cugini di terzo grado dei Windsor. Un’immagine di compostezza pubblica gradita alla famiglia reale tanto che, in un video pubblicato da The Sun a inizio giugno, si vedeva Re Carlo chiacchierare in modo informale con Beckham a proposito del regalo di compleanno ricevuto dal sovrano. “Sono contento che ti sia arrivato”, diceva il re. E Beckham gli aveva risposto tradendo una certa confidenza: “È stato incredibile, grazie, è stato molto gentile”. Non è la prima volta che Beckham riceve un’onorificenza reale. Già nel 2003 era stato insignito dell’Ordine dell’Impero Britannico, ma questa volta il titolo è decisamente più solenne. Come da protocollo, Buckingham Palace ha rifiutato di commentare la notizia.