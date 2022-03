Anche Beckham scende in campo per l’Ucraina, con la moglie Victoria dona 1,8 milioni di dollari David e Victoria Beckham hanno fatto un appello in sostegno dell’Ucraina. L’ex calciatore, ambasciatore Unicef, e la moglie hanno donato 1,8 milioni di dollari.

A cura di Alessio Morra

La martoriata Ucraina sta soffrendo da due settimane a causa dell'invasione della Russia. Da ogni parte del mondo in tanti stanno cercando di aiutare la popolazione in modo concreto. Leonardo Di Caprio ha effettuato una donazione cospicua e in campo è sceso anche David Beckham, che assieme alla moglie Victoria Adams ha lanciato un appello per supportare la raccolta fondi dell'Unicef con un messaggio davvero molto toccante e ha anche annunciato una donazione molto importante.

David Beckham dal 2005 è ambasciatore Unicef e nelle scorse ore ha rilasciato una dichiarazione a proposito dell'Ucraina: "Madri costrette a fuggire con i loro figli. Famiglie strappate. Bambini strappati dai loro letti per diventare rifugiati durante la notte. Mentre il conflitto in Ucraina entra nella sua seconda settimana, i bisogni delle famiglie stanno aumentando e 7,5 milioni di bambini sono ora a rischio. Oggi, nella Giornata Internazionale della Donna, il mio Fondo per UNICEF sta istituendo un appello di emergenza per contribuire a fornire aiuti immediati per sostenere il benessere dei bambini, tra cui forniture mediche e spazi sicuri per le famiglie. Per favore, unitevi a me nel sostenere l’UNICEF nel suo lavoro vitale sul campo e date quello che potete".

Beckham e Victoria Adams hanno donato un milione e ottocentomila dollari all'Ucraina, paese che è in guerra con la Russia. Victoria ha condiviso il post dell'ex calciatore del Manchester United e ha aggiunto: "La situazione in Ucraina è veramente straziante. Si prega di considerare di donare all'Unicef 7 Fund Emergency Appeal se siete in grado di farlo. David e io abbiamo dato il via all’appello con una donazione a nome della nostra famiglia, il denaro andrà a fornire aiuti immediati per sostenere il benessere dei bambini, comprese le forniture mediche e spazi sicuri per le famiglie".