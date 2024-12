video suggerito

Perché David e Victoria Beckham hanno partecipato al banchetto di Stato a Buckingham palace Ieri sera a Buckingham Palace si è tenuto un atteso banchetto di Stato con l’emiro del Qatar e, oltre ai membri della Royal Family, tra i presenti c’erano anche David e Victoria Beckham. Per quale motivo hanno ricevuto un invito per partecipare all’evento? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata davvero speciale per la Royal Family e non solo perché Kate Middleton ha ripreso ufficialmente ad apparire in pubblico con un look dal colore simbolico, a Buckingham Palace è stato anche accolto l’emiro del Qatar appena arrivato in Gran Bretagna. In suo onore è stato organizzato un sontuoso banchetto di Stato e, come da tradizione, i membri più in vista di casa Windsor si sono riuniti sfoggiando preziose tiare di diamanti e spille con ritratti reali che simboleggiano la loro appartenenza agli ordini cavallereschi. Il dettaglio che non è passato inosservato? Tra gli invitati c’erano anche David e Victoria Beckham: ecco per quale motivo hanno avuto la possibilità di partecipare all’evento.

Il legame tra i Beckham e la Royal Family

I Beckham sono tra le famiglie più in vista della Gran Bretagna e, nonostante non vantino alcun titolo nobiliare o principesco, vengono addirittura paragonati alla Royal Family. Il motivo? Complice il fatto che lui è stato il capitano della nazionale inglese e lei una Spice Girl, sono diventati il simbolo della cultura britannica nel mondo. Da sempre, inoltre, condividono un rapporto speciale con i Windsor, basti pensare che hanno partecipato ai matrimoni di William e Kate e di Harry e Meghan, sfilando fuori i palazzi reali proprio come i re, le principesse e i Duchi della famiglia reale.

David e Victoria Beckham a Buckingham Palace

David e Victoria al banchetto di Stato insieme ai Royals

Fino ad ora, però, David e Victoria Beckham non avevano mai partecipato a un banchetto di Stato a Buckingham Palace, evento solitamente riservato a monarchi, eredi al trono e membri dell’aristocrazia inglese. Ieri le cose sono cambiate e il motivo è molto semplice: la coppia è stata invitata alla cena di gala perché l’ex calciatore è stato ambasciatore della Qatar World Cup 2022, dunque non poteva mancare all’evento inglese in onore dell’emiro. Naturalmente entrambi ne hanno approfittato per dare il meglio di loro in fatto di stile. Se da un lato David ha indossato uno smoking con giacca tight, Victoria ha preferito un lungo tubino fasciante e dark del suo brand. I due non sono forse perfetti in questa inedita versione reale?