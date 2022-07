Anna Tatangelo e Livio Cori stanno ancora insieme, la conferma è nelle foto dei baci appassionati La coppia ha allontanato ogni ipotesi circa la rottura. Secondo il gossip Anna Tatangelo e l’artista starebbero persino sfiorando l’idea delle nozze. “Superata la crisi, Anna e Livio Cori si amano sempre di più”.

A cura di Giulia Turco

Foto dalla copertina di Diva e Donna

Anna Tatangelo e Livio Cori scacciano definitivamente l’ipotesi di una crisi. La coppia che qualche tempo fa sembra aver preso le distanze è tornata a trascorrere un’estate bollente nel segno dell’amore. Lo dimostrano gli scatti rubati da Diva e Donna, che li ha pizzicati sotto il sole di una giornata rovente.

Anna Tatangelo e Livio Cori di nuovo innamorati

Non solo secondo il settimanale la coppia ha allontanato ogni ipotesi circa la rottura, ma Anna Tatangelo e l'artista starebbero persino sfiorando l’idea di progettare le nozze. “Superata la crisi, Anna e Livio Cori si amano sempre di più”, scrive Diva e Donna. Mentre Gigi D’Alessio trascorre l’estate insieme alla compagna Denise Esposito e l'ultimo dei suoi cinque figli, anche Anna Tatangelo si gode l'amore di una persona che ha illuminato la sua vita dopo un anno difficile caratterizzato dalla dolorosa separazione da Gigi D'Alessio. "Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita".

I motivi della presunta crisi di coppia

Il settimanale Chi raccontava del ritorno di fiamma già dallo scorso maggio. Secondo le indiscrezioni Anna Tatangelo e il rapper napoletano di 35 anni si erano allontanati per prospettive di vita troppo diverse. “Ai suoi sogni di gloria in tv deve anteporre la fidanzata”, svelava il settimanale di Signorini in merito alle richieste di Anna Tatangelo nei confronti della sua dolce metà. Dal antro suo, Cori avrebbe invece lamentato quello della compagna come “un nome troppo pesante” da sostenere. Parole, che il cantante si era prontamente curato di smentire, mettendo in chiaro: "Non ho rilasciato nessuna dichiarazione. Tutto quello che leggete in giro è falso". Nonostante ciò Cori non ha mai specificato se la sua storia abbia subito delle turbolenze e se anche la notizia della crisi fosse falsa.