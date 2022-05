“Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme”, il riavvicinamento a un mese dalla rottura Secondo il settimanale Chi, Anna Tatangelo e Livo Cori sarebbero tornati insieme, a un mese dalla rottura. Il rapper napoletano però dovrebbe rispettare un patto: “Ai suoi sogni di gloria in tv, deve anteporre la fidanzata”.

A cura di Elisabetta Murina

Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme. A riportare l'indiscrezione il settimanale Chi, lo stesso che circa un mese fa aveva dato la notizia della fine della loro relazione, durata poco più di un anno. Ora pare che la cantante, 35 anni, e l'artista napoletano, di poco più giovane di lei, siano tornati a essere una coppia. Ma ad alcune condizioni.

Anna Tatangelo e Livio Cori di nuovo insieme, ma ad alcune condizioni

Stando alle indiscrezioni, quindi, i due artisti sarebbero tornati insieme, anche se Livio Cori sarebbe "in prova". Ma a quali condizioni? A svelarlo il settimanale di Alfonso Signorini: "Ai suoi sogni di gloria in tv, deve anteporre la fidanzata". La cantante, quindi, avrebbe chiesto al compagno di dedicarsi completamente a lei, mettendola al primo posto rispetto alla carriera. Gli impegni professionali inconciliabili sarebbero stati proprio una della cause della rottura, avvenuta circa un mese fa, a un anno di distanza da quando hanno scelto di ufficializzare al pubblico la loro relazione. Per la Tatangelo, il legame con Cori era arrivato quasi in un periodo di "rinascita", dopo la fine della storica relazione con Gigi D'Alessio.

I motivi della rottura

Inizialmente, sul settimanale Oggi, sono uscite alcune dichiarazioni nelle quali Cori avrebbe spiegato i motivi delle fine della relazione con la cantante: "Il nome della Tatangelo è pesante”. Stando a questa versione, quindi, il rapper non avrebbe digerito il fatto di avere al suo fianco nella vita di tutti i giorni una donna famosa. Ma Cori è subito intervenuto per fare chiarezza, smentendo i virgolettati che gli sono stati attributi e negando di aver detto quelle parole.